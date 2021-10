Sotto l'albero di Natale l'aeroporto di Forlì si regala il ritorno dei collegamenti con Monaco di Baviera

Restrizioni anti-covid permettendo, torna a dicembre il volo della compagnia aerea "Air Dolomiti" che collega Forlì con Monaco di Baviera. Consultando infatti il portale di Forlì Airport, è giò possibile prenotare il viaggio. La prima data a disposizione è quella di lunedì 20 dicembre, a partire da 122,25 euro, con decollo da via Seganti alle 18.20 ed atterraggio alle 19.40. Si potrà volare anche la vigilia di Natale, allo stesso orario, e il 31 dicembre. Per il nuovo anno invece la prenotazione del collegamento Forlì-Monaco parte dal 3 gennaio. Voce "cooming soon" sul portale di Fa per le destinazioni Londra e Parigi

Per quanto concerne le tratte nazionali con Ego Airways si vola fino a Catania (andata la domenica con partenza alle 13 ed arrivo alle 14.40 e il giovedì con partenza alle 17 ed arrivo alle 18.40; ritorno la domenica con partenza dalle 15.30 ed arrivo alle 17.10 e il giovedì dalle 19.30 alle 21.10) e con Lumiwings fino a Palermo (la domenica e il venerdì, con partenza alle 17.55, il ritorno con partenza 20.15 ed arrivo alle 21.40). Lumiwings offre a chi viaggia con lei fino al 30 novembre, un secondo volo gratuito (valido per una sola tratta) su tutte le tratte nazionali, indipendentemente dal numero di voli effettuati a partire da ottobre.