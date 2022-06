Come creare e sostenere relazioni di valore con i propri clienti? Lo spiega Cna

L’esperienza del cliente è da sempre un dato molto importante da considerare ed investire tempo e risorse su come migliorare questa esperienza deve rientrare tra gli obiettivi principali di un’impresa. Per questo motivo Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena organizza un webinar gratuito martedì alle 20, per offrire soluzioni e rendere più efficace la relazione di fidelizzazione del proprio cliente.

Sarà Davide Cortesi, consulente e formatore in Leadership Development, People and Team performance, cambiamento organizzativo e Agility, ad entrare nel merito del discorso e dare la possibilità alle imprese partecipanti di poter intervenire per considerazioni ed eventuali chiarimenti. Parteciperà all'incontro anche Massimo Castellucci, presidente coordinatore dell’Unione Benessere e Sanità Forlì-Cesena. Il webinar è gratuito previa iscrizione tramite sito: www.cnafc.it/eventi ed è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar rivolgersi ad Alessia Brunelli (tel. 0543770318; alessia.brunelli@cnafc.it).