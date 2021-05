Come fare un budget del personale, webinar di Cna con il consulente del lavoro

Dopo il successo del primo webinar, a cui si sono iscritte un centinaio di imprese, si conclude il ciclo promosso da Cna e dedicato al tema "Quanto costa veramente il tuo prodotto o servizio?", nel quale i consulenti specializzati illustrano temi legati al controllo di gestione, applicato alle piccole medie imprese.

Appuntamento martedì, alle ore 17:30, col consulente del lavoro Cna Giacomo Neri che presenterà il tema "Dai centri di costo del personale al budget".

"Il controllo dei costi deve essere un'attività svolta da tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni o dal settore di appartenenza - spiega Giacomo Neri, consulente del lavoro di Cna Forlì-Cesena - Il costo del personale rappresenta sicuramente una delle voci di spesa più consistenti e il suo monitoraggio permette di valutare non solo la sostenibilità dei rapporti di lavoro presenti e futuri, ma anche la sostenibilità stessa dell'azienda".

"Dotarsi di un budget - continua Neri - permette di preventivare i costi futuri, analizzare le cause degli eventuali scostamenti, misurare in termini di costo le scelte aziendali. Tutte attività strategiche, in particolare in un momento come questo, in cui la marginalità è sempre più risicata".

Nella pratica, il fatto di essere in grado di determinare l'effettivo costo del proprio prodotto o servizio è cosa tutt'altro che scontata, anche alla luce delle tante variabili da considerare. Per questo tali webinar possono risultare particolarmente preziosi per le imprese.

Il webinar è gratuito previa iscrizione online dal sito www.cnafc.it. È possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone.