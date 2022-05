Come fidelizzare i clienti attraverso i social? Una formazione per i professionisti del benessere

Si è appena concluso il primo corso di “Gestione digitale e green dei servizi e del cliente”, organizzato da Cna Benessere e Sanità in collaborazione con Cna Formazione, con l’obiettivo di offrire maggiori informazioni per gestire al meglio la comunicazione della propria attività sui social media. Il corso, della durata di 32 ore che si è svolto nei mesi di febbraio, marzo ed aprile, è stato co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo e Regione Emilia Romagna. Hanno partecipato una decina di imprenditrici e imprenditori del settore benessere e sanità aderenti a Cna Forlì- Cesena. L’esigenza che accomunava i vari partecipanti era quella di efficientare la loro comunicazione sui vari media per fidelizzare i propri clienti e anche attrarne di nuovi.

“L’attività formativa ha riscosso un grande gradimento da parte dei partecipanti – afferma Massimo Castellucci, presidente Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena - si sono resi disponibili ad affrontare altre attività formative che permettano loro di poter essere più incisivi nella promozione e avere una maggiore capacita di fidelizzazione dei propri clienti”.

“Alcuni dei partecipanti hanno deciso di promuovere in proprio la attività avendo raggiunto una buona padronanza per la gestione delle proprie pagine social – continua Castellucci – altri, intuendo la grande possibilità offerta dai social, hanno deciso di affidarsi ad esperti di marketing avendo però ben chiaro cosa chiedere ai professionisti del settore e quali obbiettivi raggiungere”.