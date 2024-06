Come gestire il disaccordo in azienda: Confartigianato partner di Lam Consulting in un percorso formativo

Confartigianato di Forlì è partner di Lam Consulting nella due giorni organizzata a Rimini il 17 e il 18 ottobre prossimi, sul tema del disaccordo, iniziativa rivolta agli imprenditori e ai ruoli chiave dell’azienda. "Per un corretto funzionamento, un’organizzazione ha necessità che le persone che ne fanno parte si sentano libere di esprimere il proprio pensiero, incluso il dissenso - chiarisce il segretario dell'associazione forlivese, Mauro Collina -. Quando una risorsa ritiene di non poter portare il proprio punto di vista si ottiene un duplice effetto, le informazioni non circolano più correttamente e il collaboratore sviluppa una disaffezione nei confronti dell’ambiente di lavoro. Il tema del quiet quitting, l’abbandono silenzioso, è diventato di estrema attualità e si moltiplicano i casi di dipendenti che eseguono le mansioni con impegno minimo, senza sentirsi realmente coinvolti nei processi aziendali. Una situazione che insorge spesso quando il clima aziendale non è positivo e non si presta attenzione alla persona come risorsa".

"Come associazione stiamo portando avanti un percorso, proprio con i docenti di Lam Consulting, che valorizzi i nostri collaboratori, considerando il capitale umano come elemento strategico per la qualità dei servizi erogati - continua Collini -. Da qui l’adesione all’evento, un’esperienza immersiva, che attraverso concetti di psicologia, neuroscienze, ma anche tramite esempi tratti dall’arte e dalla musica consentirà ai partecipanti una nuova visione, per apportare un reale cambiamento non solo in azienda ma anche nella propria vita quotidiana. Una contaminazione positiva per contribuire a creare un ambiente realmente inclusivo". Per gli iscritti entro il 30 giugno è prevista una speciale riduzione sul costo di iscrizione; tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.lamconsulting.it