Come impatta l'alluvione di maggio sull'economia, il conto più salato lo paga l'agricoltura: -5,2%

“Le alluvioni di maggio, il perdurare delle stesse sui nostri territori, hanno determinato un rallentamento del tasso di crescita. Gli scenari previsionali aggiornati a luglio, presentano nella maggior parte degli indicatori valori leggermente migliorativi rispetto ad aprile 2023: fanno eccezione il tasso di occupazione, in miglioramento nel corso degli anni, l’export, comunque in crescita con un ritmo superiore a quello regionale e nazionale, così come l’aumento del reddito disponibile delle famiglie". Lo rileva Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna.

"Come ho già avuto modo di rilevare recentemente - dettaglia - abbiamo temuto conseguenze peggiori sul Pil, data la vastità del territorio alluvionato. Dall'analisi del Centro studi Unioncamere Emilia-Romagna su dati Prometeia per misurare l'impatto dell'alluvione sull'economia locale, uscita ieri, si evince che i danni più gravi sono concentrati sulle infrastrutture pubbliche; l’impatto risulta più pesante per le famiglie. Lo testimoniano le molte iniziative avviate dagli imprenditori per aiutare i propri dipendenti. Tra le imprese va sottolineato che l’impatto più pesante lo subisce l’Agricoltura con una diminuzione della ricchezza prodotta del -5,1%. Ciò non toglie che perdere anche una sola impresa significa compromettere lo sviluppo socio economico del territorio e il benessere delle nostre comunità. Per questo la Camera ha stanziato 2,5 milioni per contributi a fondo perduto per la ripartenza delle imprese danneggiate dall’alluvione e ha attivato una raccolta fondi, prioritariamente rivolta alle imprese, per le imprese. La nostra è una risposta di sistema, immediata, semplice ed efficace rispetto anche alla modalità di erogazione. Solo dentro questa logica potremo resistere e ripartire. Vogliamo riaffermare con forza il valore sociale che un'impresa ha per la comunità, anche tra difficoltà e incertezze”.

Lo scenario previsionale per la provincia di Forlì-Cesena

I dati previsionali per il 2023 (Scenari Prometeia, luglio 2023) per la provincia di Forlì-Cesena rilevano un incremento del valore aggiunto pari allo 0,7% (in termini reali, a prezzi costanti anno 2015), in lieve peggioramento rispetto a quello previsto lo scorso aprile (+0,8%), inferiore al dato regionale (+1,2%) e nazionale (+1,2%); la variazione 2023 risulta essere nettamente inferiore a quella stimata per il 2022 (+4,6%) come accade del resto in tutti i livelli territoriali.

A livello settoriale, per l’anno in corso, migliora la stima della crescita della ricchezza prodotta nelle costruzioni (+5,8%) e nei servizi (+2,0%), peggiora invece la stima delle variazioni nel manifatturiero (-3,3%) e nell’agricoltura (-5,2%), che risultano di segno negativo.

Anche l’export per il 2023 è previsto in crescita (+1,3%) (sempre in termini reali, a prezzi 2015), con una variazione molto più cauta rispetto a quella stimata in precedenza (+4,1%), in misura superiore sia al dato regionale (0,0%) e sia a quello nazionale (+0,3%); in tale contesto, il 2022 si dovrebbe chiudere con un +0,5%.

Stimato in rallentamento l’aumento del reddito delle famiglie (+4,8%, rispetto al precedente +5,5%), elaborato a prezzi correnti, con un trend leggermente inferiore a quello regionale (+5,2%) e nazionale (+5,1%). Il valore aggiunto per abitante, pari a 30.600 euro (a prezzi reali, come il totale), nel 2023, anche se leggermente più alto della precedente previsione di aprile, continua a risultare maggiore di quello dell’Italia (27.200 euro) ma più contenuto rispetto a quello dell’Emilia-Romagna (33.400 euro).

Per ciò che riguarda il mercato del lavoro, la provincia di Forlì-Cesena, nel 2023, avrà tassi di attività e di occupazione (rispettivamente, 74,0% e 71,1%) migliori del contesto regionale (nell’ordine, 73,5% e 70,2%) e nazionale (66,5% e 61,3%); stesso discorso per il tasso di disoccupazione previsto (4,0%), stabile rispetto a quello 2022 (4,0%), confrontabile con quello Emilia-Romagna (4,4%) e Italia (7,9%).

La produttività per addetto (66.900 euro), infine, è stimata, per il 2023, ancora inferiore ai territori di riferimento (73.400 euro in Emilia-Romagna, 68.300 euro in Italia).