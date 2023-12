Come prepararsi al colloquio di lavoro, laboratorio gratuito per gestire questa fase

Giovedì 14 dicembre alle ore 15:00 è in programma il laboratorio gratuito “Il colloquio di lavoro”, utile per chi si vuole preparare al meglio per affrontare questo importante momento nel percorso di ricerca di un lavoro. È infatti fondamentale partire col piede giusto, ancora prima di varcare la soglia dell’azienda. Attraverso le simulazioni di colloquio sarà possibile comprendere meglio come affrontare il momento della selezione senza timore.

“Un altro importante momento di confronto che, dopo quello avvenuto il 5 Dicembre, vuole rafforzare le competenze dei nostri giovani, sia nei momenti della ricerca che nei momenti di cambiamento lavorativo, che nasce grazie alla collaborazione di tutti i partner e le istituzioni del nostro territorio” queste le parole dell’assessora Paola Casara che da sempre stimola l’affiancamento e la crescita professionale e culturale del mondo giovanile.

Il laboratorio si svolge alla Sala Arancio del Comune di Forlì in Via Giorgina Saffi n. 18 ed è proposto dall’Agenzia regionale per il lavoro - Centro per l’impiego di Forlì, insieme

all’Informagiovani del Comune di Forlì e alla rete HUB@FO. Per partecipare è necessario iscriversi collegandosi su icos.comune.forli.fc.it oppure chiamando lo 0543 712445.