Come promuovere la propria attività usando i social: un webinar per il settore Beauty

Per coloro che operano nel settore dei servizi al benessere della persona, in particolare nell'estetica, acconciatura, tatuaggi o in altre attività rientranti nel mondo beauty, ad oggi, è essenziale saper sfruttare i canali social per promuovere il proprio lavoro e raggiungere nuovi clienti. In questo contesto, Instagram si sta rivelando il social network con le migliori possibilità di aumentare la visibilità, promuovere servizi e prodotti e generare nuovi contatti per il proprio business.

Con tale intento, Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena ha organizzato un webinar gratuito lunedì 31 luglio, ore 18; grazie ai preziosi consigli di Eleonora Succi, esperta di Comunicazione Social, specializzata in percorsi di marketing su Instagram per piccole e medie attività e professionisti, si capirà come trasformare Instagram in una vera e propria vetrina online. Attraverso la conoscenza delle ultime tendenze e strategie di marketing, ci si focalizzerà su come creare contenuti di qualità, gestire la propria presenza online e interagire in modo efficace con i “followers”.

Inoltre, verranno illustrati tutti gli errori da evitare e le opportunità da cogliere per massimizzare l'impatto di questo social network sulla propria attività. Il webinar è aperto a tutti gli operatori del settore e sarà accessibile sia da computer che da smartphone, previa iscrizione tramite il sito www.cnafc.it/eventi. Per informazioni è possibile contattare Veronica Bridi ai numeri 0543 770317 o 348 2482954 – e-mail veronica.bridi@cnafc.it