Commercialisti in sciopero per 8 giorni: protesta contro il governo

Gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili hanno proclamato lo sciopero. Lo indica Paolo Di Gianni, presidente del sindacato dei commercialisti ADC Forlì-Cesena: "Tra le perpetuate azioni in danno alla categoria, alle aziende ed ai contribuenti rappresentati, spicca il pervicace ed immotivato rifiuto ad accogliere istanza di proroga al 30 settembre 2020 dei versamenti derivanti dall'autoliquidazione dei modelli dichiarativi. Pertanto in ottemperanza a quanto prevede il codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, ci si è trovati costretti a proclamare l'astensione del lavoro per 8 giorni durante i quali non verranno effettuate le presentazioni delle liquidazioni periodiche Iva. L'astensione prevede anche la presenza in udienza per 8 giorni presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali".

"Le ragioni della protesta riconducono, ancor prima che alla tutela della nostra categoria, alla difesa dei diritti del contribuente e per questo siamo certi che comprenderà le nostre ragioni", sostengono le organizzazioni sindacali di Adc, Aidc, Anc e Ungdcec che nella giornata

di ieri hanno avuto un incontro in Senato tra rappresentanti della Consulta parlamentare dei Commercialisti, i vertici del Consiglio

Nazionale dell'Ordine e i Presidenti delle Associazioni di categoria. Oggetto della riunione, un confronto sulle motivazioni dello sciopero

dal 14 al 22 settembre e la richiesta alla Consulta di rappresentare le stesse presso i rispettivi Gruppi e presso il Governo.

Tali istanze hanno trovato un positivo accoglimento e vi è stato l'impegno a sostenere le ragioni dei commercialisti in favore

dell'eliminazione delle sanzioni sui versamenti dal 20 agosto al 30 settembre; di una moratoria sui termini per le richieste dei benefici

economici a fondo perduto; di uno spostamento dei termini per il bonus sanificazione; dell'istituzione presso il Mef di un tavolo permanente di

consulta sulla riforma tributaria, sul contenzioso tributario e sui provvedimenti fiscali in elaborazione".

