Commercio e digitalizzazione: Cna organizza 4 webinar per gli operatori del settore

La digitalizzazione offre interessanti opportunità per il settore del commercio, occorre però far evolvere le proprie competenze per poterne approfittare e non restare indietro. Cna Turismo e Commercio, insieme a Cna Formazione, organizzano 4 webinar formativi per gli operatori del commercio. L’obiettivo dei quattro percorsi è di far acquisire ai partecipanti le conoscenze per aumentare le vendite e la visibilità della propria azienda online. I webinar saranno presentati il 22 ottobre alle ore 14.30, durante l’evento gratuito introduttivo “dalla vetrina alla crossmedialità” che si terrà online insieme a Francesco Ferro, presidente di CNA Turismo e Commercio Forlì-Cesena; interverranno gli esperti docenti dei corsi in partenza.

“Il commercio tradizionale - dichiara Francesco Ferro, presidente di Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena - mai come in questo momento sta subendo cambiamenti straordinari. Il Covid ha amplificato processi di acquisto mutevoli, accelerando la trasformazione digitale con effetti importanti sul tessuto urbano e distributivo delle città. Questo percorso nasce per offrire strumenti concreti che possano supportare le imprese in questa fase di profonda trasformazione nel modo di pensare e fare impresa, fornendo punti di vista nella gestione del cliente nell'intero processo di vendita”.

È possibile partecipare sia al singolo webinar, sia al percorso completo; il programma completo è disponibile sul sito: www.cnafc.it/retail4_0/. Per informazioni e iscrizioni Gloria Campanini (gloria.campanini@cnaformazionefc.it, 337 1083305). Possibilità di tariffe agevolate anche per i non associati CNA, contattando Marco Laghi, responsabile di CNA Turismo e Commercio (0543 770108, marco.laghi@cnafc.it).