Commercio, l'Academy di Unieuro forma gli store manager del futuro: 63 'diplomati'

L’amministratore delegato di Unieuro, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, il direttore Generale Bruna Olivieri e il "chief operating officer" Luigi Fusco hanno consegnato a Forlì i diplomi ai 63 partecipanti all’Academy aziendale, il progetto di formazione intensiva nato nel 2009 e finalizzato a preparare al meglio i nuovi direttori dei punti vendita Unieuro. Dopo un anno di interruzione dovuta all’emergenza Covid, l’Academy 2021 ha registrato una presenza record, coinvolgendo circa il 24% degli store manager della rete diretta, tra cui i direttori degli shop-in-shop Unieuro by Iper e Conad e del punto vendita ex-Galimberti di Limbiate. Il format dell’Academy, elaborato da Unieuro e storicamente dedicato agli allievi store manager nonché agli imprenditori e manager della rete di affiliati, prevede un’offerta formativa in aula unita a un intensivo percorso di affiancamento in negozio per trasferire gli strumenti necessari per la direzione ottimale di un punto vendita – dalle nozioni di marketing alla normativa per la sicurezza sul lavoro, dall'analisi dei dati alla gestione del personale.

Grazie alla fruizione da remoto su piattaforma Teams, i partecipanti hanno potuto seguire i corsi in totale sicurezza e senza limitazioni. Corsi che quest’anno hanno assorbito ben 92 ore di aula rispetto alle tradizionali 80 ore, includendo nuove tematiche - dal category management alla salvaguardia della privacy - con l’obiettivo di rendere ancora più completa la formazione."Abbiamo creduto nel progetto Academy fin dalla sua nascita e oggi questo percorso diventa ancora più strategico per garantire l’acquisizione di professionalità fondamentali nella crescita e nell’espansione della nostra rete vendita", afferma il direttore delle risorse umane, Paolo Botticelli.

"Siamo molto soddisfatti delle numeriche raggiunte e di aver gestito da remoto una proposta formativa ancora più ampia e qualificante, grazie all’accessibilità e alla sicurezza garantite dagli strumenti digitali - conclude -. Anche in ambito formativo, Unieuro ha dimostrato di sapersi innovare in ottica digital, trasformando le sfide del momento in opportunità. La formazione in modalità digitale rappresenterà un pilastro della nostra offerta formativa anche in futuro, specialmente per determinate tipologie di corsi. L’auspicio è comunque di poter tornare quanto prima anche alla presenza in aula, indispensabile per facilitare empatia, confronto e collaborazione tra le persone".