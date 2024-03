La comunità solare di Forlì festeggia il suo primo compleanno e il secondo posto nella "Solar Champions League"

Un compleanno solare. Venerdì 22 marzo la Comunità Solare di Forlì festeggerà il suo primo anno di vita e per l’occasione organizzerà un doppio evento aperto alla cittadinanza nella sede di Inzir, in via Bezzecca 10. Un pomeriggio che servirà per spiegare i benefici che la comunità ha generato alle realtà del territorio e i cittadini forlivesi, che già hanno dato i loro frutti.

Forlì è infatti arrivata seconda alla Solar Champions League, campionato nazionale lanciato nel febbraio del 2023 che mette in competizione le comunità solari a colpi di autoconsumo collettivo. “La Solar Champions League è molto più di una semplice competizione – spiega Leonardo Setti, presidente del Centro per le comunità solari di Medicina e di Forlì - è un’opportunità unica per le aziende e gli altri stakeholder del territorio, di essere al centro di un movimento in crescita che unisce le comunità attraverso la sostenibilità e l’energia solare migliorando al contempo i propri indicatori di sostenibilità secondo quanto richiesto dall’Agenda ONU 2030. Forlì ha risposto molto bene ed è per questo che siamo certi che negli eventi di venerdì ci sarà una buona partecipazione”.

Il programma della giornata prevede alle 16.30 il primo appuntamento rivolto a tutte le aziende del territorio, ma anche piccoli esercizi e associazioni di categoria. “Questo perché dopo un anno di vita della nostra comunità, che attualmente conta 17 famiglie, è pronta per crescere, e per farlo abbiamo bisogno del sostegno e della collaborazione di tutti gli stakeholder del nostro territorio - dice Nadine Finke, referente della comunità solare di Forlì - Le imprese ricoprono un ruolo importante in questo percorso, con dei vantaggi reciproci, e cioè per le imprese, per le famiglie che fanno e faranno parte della nostra comunità solare e per l'ambiente, bene comune di tutti. Con questo incontri vogliamo quindi interfacciarci con le varie realtà imprenditoriali del territorio, per spiegare come funziona questa collaborazione quali possono essere i vantaggi. Non serve abitare vicino alla stessa cabina secondaria, che non bisogna necessariamente essere proprietari di un impianto fotovoltaico e che in base all'autoconsumo dell'energia prodotta dalla comunità arrivano dei premi in forma di voucher da spendere nei negozi della nostra città e non solo”.

Il secondo appuntamento inizierà alle 18.15 ed è rivolto “a tutti coloro che sono curiosi a conoscerci, a sapere di più su come funziona la nostra comunità e perché no, magari a farne parte”, come spiega Giancarlo Pennuti, "cittadino solare" di Forlì. I relatori all’evento saranno presenti il Leonardo Setti, presidente del Centro per le comunità solari di Medicina, e Flavio Mattioli, Responsabile Commerciale della Solar Info Community Srl Società Benefit (SIC).

La comunità solare di Forlì, che è una forma di comunità energetica, fa parte di una realtà più grande, nata dal progetto spin- off dell’Università degli Studi di Bologna. Si tratta di un progetto nazionale basato su una piattaforma tecnologica di scambio di energia fotovoltaica, suddivisa per territori comunali, a cui le famiglie si possono iscrivere, partecipando come prosumer o consumer e ricevendo quindi un incentivo privato di 0,40 euro per ogni kWh autoconsumato dalla collettività, (suddiviso in 0,25 euro per ogni KWh autoconsumato dai consumer e 0,15 euro per ogni KWh immesso in rete) creato da un fondo di responsabilità sociale d’impresa.