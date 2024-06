Conclusa la prima edizione dei "Laboratori Operativi per gli Appalti Pubblici" di Cna Costruzioni

La sede di Cna Forlì-Cesena, in via Pelacano a Forlì, ha ospitato martedì l'atto conclusivo della prima edizione dei Laboratori Operativi per gli Appalti Pubblici, organizzata da Cna Costruzioni. Circa 40, tra imprese, professionisti e tecnici enti pubblici, hanno partecipato attivamente alle due sessioni del corso. "L’obiettivo dei laboratori è stato quello di analizzare in modo dettagliato il quadro normativo recentemente aggiornato, fornendo le basi essenziali per consentire alle pmi di accrescere la loro conoscenza sulle modalità di accesso al mercato delle opere pubbliche. Un supporto alle imprese per sfruttare appieno le opportunità offerte da questo mercato in costante evoluzione", spiegano dall'associazione di categoria.



Durante il secondo ed ultimo appuntamento, Soufian Hafi Alemani, Servizio Contratti e Appalti della provincia Forlì-Cesena, ha approfondito gli aspetti relativi alla “fase esecutiva dell’appalto, dal contratto al collaudo”, mettendo in evidenza con esempi pratici i principali aspetti connessi nella fase post aggiudicazione ed esecutiva nelle procedure di affidamento lavori sottosoglia, rispondendo ai quesiti formulati dai partecipanti. "È stata un’esperienza molto positiva che abbiamo in animo di ripetere - afferma Gabriele Di Bonaventura, responsabile na Costruzioni Forlì-Cesena - tenuto conto dell’importanza degli argomenti e il crescente interesse mostrato delle imprese e tecnici sul tema degli appalti pubblici”.



"Desidero esprimere un sincero ringraziamento - conclude Di Bonaventura - ai relatori per la loro disponibilità e competenza e alle rispettive Amministrazioni di riferimento, il Comune di Forlì e Provincia Forlì-Cesena, nella comune convinzione che questa iniziativa possa favorire un dialogo più efficace tra le imprese e le stazioni appaltanti e contribuire a creare un ambiente che aiuti la crescita delle pmi, fornendo un supporto pratico a tutti coloro che operano in diversi ruoli all'interno del mercato degli appalti pubblici, che siano imprese, tecnici, pubbliche amministrazioni o consulenti".