Confagricoltura: "Agriturismi fortemente penalizzati dal nuovo Dpcm"

Le nuove norme contenute nel Dpcm che regolano gli spostamenti e gli orari di apertura dei locali pubblici per tutto il periodo delle festività natalizie sono penalizzanti per tutto il comparto degli agriturismi. Questa la posizione di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini, che per voce di Nicola Pelliccioni, presidente di circoscrizione della provincia di Rimini e titolare di agriturismo sottolinea.

"Le norme contenute nel nuovo Dpcm ci penalizzano in maniera grave - evidenzia -. L’indicazione di non poter offrire la cena ai propri ospiti la sera del 31 dicembre, se non in camera, è molto difficile da attuare per i nostri agriturismi. Inoltre, mi chiedo se ci siano turisti che di fronte a tale limitazione non preferiscano rimanere a casa propria, non solo il 31 dicembre, ma anche i giorni precedenti e successivi. Questo ovviamente diventa un problema, soprattutto per gli agriturismi che non sono molto strutturati e che lavorano con poco personale".

"Il periodo delle festività natalizie per noi è molto importante, perché i turisti amano i nostri territori e questa forma di turismo slow a contatto con la natura - prosegue -. Un perdita economica che Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini valuta doppia per i titolari di agriturismi. Sono circa trenta nelle province di Forlì-Cesena e di Rimini, dei quali una ventina si occupano di ristorazione. Tutti inoltre oltre ad impiegare almeno il 35% dei propri prodotti nella ristorazione fanno vendita diretta dei prodotti agricoli. Una perdita davvero consistente per l’intero settore e per la filiera”.