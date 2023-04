Confartigianato, Comitato zonale Montone Rabbi: Fabbrica e Ferrini alla guida

Il presidente Leonardo Fabbrica, il vicepresidente Franco Ferrini, assieme ai consiglieri Stefano Agatensi. Luciano Battista, Luca Benini, Antonino Cacciatore, Gian Piero Casadei, Carmine Coppola, Fabio Fabbri, Mirco Fornasari e Alessandro Piazza guideranno fino al 2027 il comitato zonale del Montone Rabbi, che rappresenta tutte le aziende operanti nei comuni di Premilcuore, Predappio, Dovadola, Castrocaro, Rocca San Casciano e Portico San Benedetto. I componenti del consiglio rappresentano le diverse anime del sistema produttivo dell’area e ben conoscono le problematiche da cui esso è afflitto. Tra le prime criticità da affrontare la lenta, ma costante emorragia di residenti, vissuta soprattutto dall’area di Premilcuore, legata anche alla perdita dei servizi essenziali alla vita della comunità.

Come ben chiarisce il neopresidente Fabbrica “mantenere aperta un’attività a Premilcuore oggi significa affrontare costi superiori, sovrapprezzi sulle merci e sulle consegne, inoltre, la viabilità non è migliorata in maniera significativa in questi anni e per di più mancano servizi e artigiani, solo Confartigianato è ancora presente con il recapito per affiancare chi, ancora, investe nell’area.” Il problema dello spopolamento è un tema molto avvertito nei territori collinari e montani, significativa l’esperienza del comune di Rocca San Casciano che per attrarre nuovi residenti ha messo in campo il progetto “Cambia Vita”, per promuovere uno stile di vita differente da quello cittadino, la vita di paese, a contatto con la natura, facendo provare per una settimana come si vive in un piccolo comune montano, ben servito e poco distante dal comune capofila in termini chilometrici, ma immerso nel verde e circondato dalla bellezza dei crinali appenninici, all’interno di una comunità accogliente e disponibile. Tra le sfide in ballo anche la collaborazione con il Consorzio Castrumcari per la valorizzazione del comune di Castrocaro e Terra del Sole, punto turistico di grande impatto col boom del termalismo e oggi alla ricerca di nuove opportunità per tornare a essere attrattivo.