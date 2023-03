Confartigianato, Diana Lolli confermata alla presidenza del comitato zonale del Basso Bidente

L’imprenditrice forlimpopolese Diana Lolli è stata riconfermata presidente del Comitato Zonale del Basso Bidente che rappresenta le aziende del comune artusiano, di Bertinoro e Meldola. Al suo fianco, alla vicepresidenza, Mauro Lorenzi e i consiglieri Luciano Ciocca, Antonio Erbacci, Xingle Hu, Davide Ragizi e Walter Turci. Una squadra che vede molte riconferme e che mira a continuare, rafforzandolo, il dialogo avviato in questi ultimi anni con gli amministratori del territorio.

"la forza di questo territorio è la capacità di agire facendo rete. Il confronto con gli amministratori locali è costante, apprezziamo molto la disponibilità che i sindaci dei tre comuni hanno sempre mostrato nei confronti del mondo della piccola impresa, riconosciuto come asse portante della nostra economia - afferma Lolli . Ma non solo, c’è grande sinergia fra i diversi attori che animano le comunità, un tessuto ricco di associazioni, in cui il volontariato è vivo e presente e dove il collegamento pubblico e privato lavora per il bene di cittadini e imprese. È chiaro che i problemi esistono anche nel basso Bidente, ma dobbiamo rilevare l’alto livello di qualità della vita che può e deve essere incrementato".

"Come comitato zonale siamo sempre aperti a lavorare insieme per la crescita del nostro tessuto produttivo, che, come è noto, è strettamente connesso al benessere della collettività - continua -. Nei nostri comuni, in ogni famiglia c’è almeno un componente impegnato in una micro e piccola impresa locale, che garantisce ricadute positive sul territorio, in termini di occupazione, di tasse reimpiegate per il bene comune e di crescita collettiva".

"La forza del sistema imprenditoriale, che come Confartigianato rappresentiamo, è proprio questa: l'imprenditore vive ed è parte integrante della comunità in cui ha sede la sua azienda. Impossibile che non abbia a cuore anche il benessere della realtà in cui la sua stessa famiglia ha le proprie radici - conclude -. La piccola impresa è una risorsa, un patrimonio che siamo orgogliosi di rappresentare quotidianamente".