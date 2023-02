Confartigianato, focus sull'alto Bidente: "Dal turismo un'opportunità di reattività per il territorio"

Nuovo appuntamento con le assemblee territoriali di Confartigianato Forlì, in vista delle elezioni per i rinnovi degli organi che si terranno in primavera. Giovedì alle 20.30 nella sede di Confartigianato Civitella in piazza Matteotti 6 il presidente dell’associazione forlivese Luca Morigi, assieme al segretario Mauro Collina, illustreranno, agli imprenditori associati, le modalità di predisposizione delle liste e della raccolta delle candidature.

L’incontro sarà aperto dal presidente del comitato zonale dell’Alto Bidente Eraldo Cucchi, che chiarirà quanto realizzato in questo quadriennio, "estremamente difficile perché caratterizzato dai lunghi mesi della pandemia e dalla conseguente crisi, aggravata dall’aumento indiscriminato dei costi delle materie prime". "L’economia di Civitella, Galeata e Santa Sofia ha dato segnali di reattività, evidenziando la vivacità della comunità locale, ma ancora soffre delle difficoltà che affliggono i comuni montani - sottolinea -. La crescente affermazione del turismo dedicato al trekking e al cicloturismo e la valorizzazione della via Romea Germanica sta portando a una riscoperta dell’Appennino, creando opportunità per chi opera nella ristorazione e nel turismo".

"Potenziare la sinergia di intenti fra le amministrazioni comunali, le associazioni del territorio e chi fa impresa è sicuramente tra le priorità del prossimo quadriennio", aggiunge. Come chiarito da Cucchi, imprenditore edile e da anni attivo in seno al Consiglio dell’associazione “il ruolo del comitato zonale è, da sempre, quello di ascolto delle esigenze degli imprenditori che operano nell’area di riferimento. Siamo il primo punto di contatto con chi fa impresa nel territorio, per trovare soluzioni e per portare eventuali problematiche all’attenzione delle istituzioni, scegliendo l’interlocutore più idoneo per arrivare a una conclusione positiva. Il prossimo comitato zonale sarà chiamato a continuare nel solco segnato, ambendo a diventare il punto di riferimento per chi fa impresa nell’area. Solo attraverso il confronto costante con chi vive e lavora nella comunità sarà infatti possibile individuare le linee d’azione per rilanciare la nostra economia". Nel corso della serata verranno raccolte le candidature degli imprenditori associati.