Confartigianato Forlì, assemblea congressuale: si elegge il nuovo presidente

Sabato, col Congresso, si concluderà il percorso di rinnovo delle cariche elettive di Confartigianato di Forlì, avviato a inizio marzo. Con l’elezione, da parte dell'Assemblea, del nuovo presidente dell’associazione, verrà inserito anche l’ultimo tassello nello scacchiere degli incarichi dirigenziali. "Essere componenti dei tre consigli dei movimenti o dei quattordici di categoria, dei cinque comitati zonali e di tutti gli organismi rappresentativi, richiede grande passione, capacità di ascolto e voglia di mettersi in gioco, per essere efficacemente cassa di risonanza delle istanze di coloro da cui si è ricevuto il mandato - ricorda il segretario Mauro Collina -. Una comune consapevolezza, quella di eletti e votanti che, quotidianamente, affrontano le criticità del lavoro autonomo: dalla burocrazia, al costo del lavoro, sino alle difficoltà di accesso al credito, una visione comune e un patto di fiducia che si rinnova ogni 4 anni".

"I rappresentanti eletti sono la voce degli associati - sottolinea Collina -.Il gruppo dirigente uscente ha mostrato grande coesione, uno spirito di servizio e di piena collaborazione che ha consentito a Confartigianato di far fronte anche agli anni della pandemia nel migliore dei modi, mantenendo sempre lucidità, nonostante la situazione inedita. Per questo desideriamo ringraziare i protagonisti del mandato iniziato nel 2018: sia gli imprenditori che hanno partecipato attivamente alla vita dell’Associazione nel precedente quadriennio e che, oggi, per motivi diversi hanno scelto di non ricandidarsi, sia coloro che hanno deciso di continuare il percorso avviato.”

"In queste settimane abbiamo gettato le basi per i prossimi quattro anni, una nuova pagina della nostra storia che, dal 1946, a oggi ci ha sempre visto in prima linea per la tutela della micro e piccola impresa artigiana - conclude -. Settantasette anni di storia sono un onore, ma anche una responsabilità, che riceviamo, consapevoli dell’impegno conseguente".