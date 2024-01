Confartigianato si presenta ai nuovi associati con un aperitivo

Confartigianato di Forlì ha promosso, lunedì 29 gennaio, un confronto con i nuovi associati, che hanno aderito nel corso del 2023, per approfondire le opportunità dell’essere soci e, soprattutto, l’attività dei movimenti dell’associazione: il gruppo Giovani Imprenditori e Donne Impresa. Un’iniziativa fortemente voluta dalle presidenti delle due realtà, le imprenditrici Lucia Crispino e Diana Lolli, supportate dalla coordinatrice Elena Zanetti. Un aperitivo di networking per presentarsi e mettere a fattor comune progetti e idee che saranno concretizzate nel corso di questo anno appena iniziato. Dopo i saluti del segretario di Confartigianato di Forlì Mauro Collina e del presidente Luca Morigi, protagonisti della serata sono stati i racconti di chi siede nei consigli dei movimenti. La presidente Lolli, al suo secondo mandato, ha spiegato l’attività svolta in questi anni per diffondere buone pratiche e sensibilizzare sul tema della violenza di genere e sui suoi molteplici risvolti, da quella fisica e psicologica, a quella finanziaria, meno nota ma altrettanto subdola.

Tra le consigliere del movimento sono intervenute anche Marta Marchi e Barbara Fabbri per evidenziare come i consigli fungano anche da incubatori di idee e moltiplicatori di progetti, funzionali anche al lavoro di imprenditrice; mettere a confronto criticità e problemi per trovare soluzioni condivise. Le parole della presidente Crispino, assieme alle testimonianze di Lisa Gurini e Riccardo Minghetti, hanno rimarcato il clima di amicizia che si è instaurato all’interno del gruppo Giovani Imprenditori, momenti di lavoro che diventano anche occasione per condividere storie di quotidianità ed esperienze, fra chi, pur appartenendo a settori produttivi molto diversi, ha fatto una scelta di futuro condivisa: impegnarsi per dare concretezza alla propria idea imprenditoriale. Un lavoro che richiede passione, determinazione e che spesso travalica anche i canonici orari di lavoro, fondendosi con la vita privata. Ha poi portato i saluti dell'amministrazione comunale di Forlì l'assessora alle politiche per l'impresa Paola Casara, sottolineando il valore della collaborazione con le associazioni di categoria per la crescita del territorio.



Al termine degli interventi, i neoiscritti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi coi funzionari dell’associazione, responsabili dei diversi settori, per chiarire dubbi e prendere appuntamenti per successive consulenze personalizzate.