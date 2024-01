Confcommercio al fianco delle realtà sportive: "Assistenza tecnica e consulenza sempre più richiesta"

Non solo la piccola e media impresa ma anche il mondo delle professioni e dello sport fa sempre più parte dell'orizzonte di Ascom-Confcommercio. "Negli anni - spiega Alberto Zattini, direttore Ascom-Confcommercio Forlì - le esigenze e conseguentemente le richieste da parte dei nostri clienti sono profondamente mutate. Da tempo ormai stiamo registrando una sempre maggiore richiesta di consulenza in ambito creditizio, lavorativo o legato alla sicurezza sul posto del lavoro. Si avverte da parte del mondo del lavoro la necessità di trovare centri di assistenza tecnica e consulenza in grado di offrire le soluzioni migliori rispetto alle caratteristiche del' impresa sempre più obbligata a confrontarsi con un mercato in continuo cambiamento. Una richiesta condivisa trasversalmente anche dal mondo del terzo settore e quindi da parte di associazioni sportive, volontariato, libere professioni".

In città, continua il direttore di Ascom-Confcommercio, “seguiamo già da tempo realtà sportive importanti quali il Forlì calcio e stiamo collaborando anche con il circolo tennis di Carpena". Oltre al tradizionale negozio di vicinato, dunque, l'associazione d categoria si confronta con un numero sempre più ampio di settori. “Il ruolo delle associazioni - ragiona Zattini - sarà sempre più rilevante nel promuovere lo sviluppo delle città nel loro insieme così come previsto dalla nuova legge regionale dello sviluppo delle economie urbane. Di recente, non a caso, c’è stata una rivoluzione rispetto al quadro normativo sul lavoro in ambito sportivo".

"Si tratta di cambiamenti che inevitabilmente hanno avuto un impatto sia all'interno di società più strutturate che in quelle più amatoriali. Proprio in quest'ottica, per fornire il nostro supporto anche sul piano formativo del personale, abbiamo sviluppato competenze e figure specifiche come consulenti del lavoro. Lo sport può essere un prezioso indotto attraverso la creazione di eventi, al pari della musica e della cultura, costituendo a tutti gli effetti una risorsa anche dal punto di vista economico per il territorio", conclude.