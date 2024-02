Desertificazione commerciale, l'attacco alla Camera di Commercio: "Ridotta a ente sforna dati". E non mancano critiche all'assessora Cintorino

"La Camera di Commercio oramai si è ridotta ad essere un ente che oggi funziona soltanto da fini statistici. Non ci risultano operazioni a favore delle imprese". E' l'affondo del presidente di Ascom-Confcommercio, Roberto Vignatelli, a commento dei dati presentati dall'ente camerale, che ha diffuso una fotografia dell'evoluzione del commercio nell'ultimo decennio, dal 2013 al 2023. Un rendiconto che segue quello di Ascom, con il direttore Alberto Zattini che ha aperto il dibattito sul calo dei negozi in città.

La Camera di commercio, il presidente e gli organi camerali, "sembrano non essersi accorti che il 90% delle aziende iscritte all'ente stesso siano di piccole e medie dimensioni - prosegue Vignatelli -.Ma cosa è stato fatto per aiutarle? Non ci risultano politiche intraprese a loro favore. Probabilmente ci sono soltanto politiche a favore dei grandi gruppi e aziende più strutturate, nulla a favore della piccola impresa". Tornando ai dati, "non abbiamo bisogno della sovrapposizione di enti: c'è già l'Istat che ci fornisce i dati: se questa è la Camera di Commercio, restiamo perplessi. Vorremmo sapere, lo ribadiamo, quanto e cosa è stato fatto per le aziende più piccole, specie per quelle del commercio, che rappresentano l'ossatura della rete imprenditoriale".

La posizione di Confcommercio rispetto all'ente camerale è nota da tempo. "La nostra decisione di rimanere fuori dalla Camera di Commercio perché non ne condividevamo la guida si sta, purtroppo, rivelando giusta. Dico purtroppo perché le conseguenze di questa gestione ricadono sulle imprese. Serviva come presidente una persona che conoscesse le problematiche delle aziende, mentre l'attuale presidente ci sembra vivere su un pianeta tutto suo. Parla, questa la nostra impressione, solo con le grandi aziende. Anche chi compone gli organi dell'ente camerale ci sembra distante dai problemi reali di chi fa impresa tutti i giorni".

Affondo a Cintorino

Non vengono risparmiate le critiche alle affermazioni dell'assessoa comunale Andrea Cintorino rispetto ai dati forniti in conferenza stampa circa la chiusura dei negozi. "Sono difficilmente commentabili - attacca Vignatelli -. Quando l'assessora dice che "Forlì ha tenuto meglio di altre città", noi replichiamo che questa non è una corsa, ma si vuole capire cosa fare per fermare l'emorragia delle chiusure delle attività commerciali. Noi abbiamo presentato i dati rilevati dal nostro Ufficio studi. L’assessora ne ha altri, diversi, o parla per sensazioni? Stiamo ancora aspettando un piano sul centro storico promesso, in ogni campagna elettorale".