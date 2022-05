Confcommercio, Roberto Vignatelli nel consiglio nazionale di Federazione Moda Italia

E' un risultato significativo per il sistema associativo a livello provinciale: Roberto Vignatelli è stato nominato all'interno del consiglio nazionale di Federazione Moda Italia del sistema Confcommercio. L'ingresso di Roberto Vignatelli è stato proposto proprio dal neo - presidente nazionale Giulio Felloni – presidente della Confcommercio di Ferrara proprio per la professionalità ed esperienza valori particolarmente significativi in un periodo certo non facile dell'economia del nostro Paese. Vignatelli ricopre dall'estate del 2012 l'incarico di presidente sia di Ascom Confcommercio Forlì che di Federazione Moda Italia della provincia di Forlì-Cesena. "Sono davvero onorato - afferma -. E' infatti la conferma di quanto è cresciuto il peso e la rappresentatività della nostra Associazione di Categoria in ambito nazionale. E' un lavoro ed una carica che sono particolarmente impegnativi in un momento certamente complesso per il settore dove i consumi della moda sono penalizzati. Come consigliere nazionale lavorerò per trovare meccanismi innovativi e riportare la nostra esperienza al fine di dare modo ai colleghi del tessile abbigliamento di poter avere spunti ed elementi importanti e soprattutto concreti per accompagnare la ripresa".