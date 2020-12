Confedilizia, l'assemblea dei soci in videoconferenza: "Il governo aiuti chi non ha percepito gli affitti"

Confedilizia Forlì-Cesena si appresta allo svolgimento della sua annuale Assemblea dei soci, fissata per martedì alle 14, in modalità video conferenza sulla piattaforma che sarà comunicata via mail ad ogni singolo socio. Dopo i saluti del presidente Carlo Caselli, da oltre trent’anni dinamico alla guida dell’Associazione provinciale dei proprietari di casa, tra gli argomenti all’ordine del giorno vi saranno l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e di quello Preventivo 2020.

Gli argomenti relativi ai bilanci saranno illustrati dal direttore Christian Battani. Verrà inoltre fatto il punto sul “pianeta casa” e sarà ribadito: “Il Governo aiuti anche i tantissimi proprietari che nel 2020 non hanno percepito affitti, ma devono ugualmente pagare tasse su rendite non percepite". "Sentiamo - dichiara Caselli - la responsabilità di rappresentare al meglio ogni giorno le istanze dei nostri soci e di porci sempre in modo propositivo al servizio del bene comune, forti di una presenza sul territorio sin dal 1933. Un patrimonio di oltre 85 anni di storia che ha saputo sempre rimanere al passo con i tempi. Ringrazio, inoltre, di cuore la squadra del direttivo, per la passione, la competenza e l’affiatamento con cui opera".