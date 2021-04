Confermato lo sciopero delle agenzie di assicurazione

E’ confermato lo sciopero delle agenzie assicurative per martedì. Lo sciopero è stato indetto dallo Sna Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione "per protestare contro l’Authory di settore Ivass per tutti i nuovi adempimenti previsti che non fanno altro che aumentare la burocrazia con inutili perdite di tempo e di costi a carico degli intermediari professionisti di Assicurazione e consumatori". Nelle agenzie, inoltre, verrà affisso un manifesto per informare la clientela circa le motivazioni che li hanno spinti a chiudere.