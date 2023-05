Confindustria: "Bonaccini parla di Romagna come di un 'unicum'. Grande fiducia verso il futuro"

"Crediamo che quella di venerdì sia una giornata molto importante per l’affermazione del concetto della Romagna quale area metropolitana diffusa o, come piace definirla a noi, della Città Romagna". A dichiararlo Roberto Bozzi presidente di Confindustria Romagna ai margini dei lavori del Romagna Next Day.

"Sentire il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e gli Amministratori Pubblici parlare di Romagna come di un “unicum” che naturalmente salvaguardia e rafforza le identità territoriali che la compongono - prosegue Bozzi - ci riempie di grande soddisfazione e di fiducia verso il futuro. La soddisfazione deriva dal fatto che non possiamo fare a meno di pensare che già nella nostra Assemblea del 2018 abbiamo lanciato l’idea di Città Romagna, i cui temi qualificanti si ritrovano oggi nelle linee d’azione proposte da Romagna Next; la fiducia invece scaturisce dalla certezza che con la spinta che deriva dalla condivisione delle Istituzioni del territorio questo obiettivo non potrà essere fallito".

"La Romagna è la terra del ben vivere e del benessere, dove si vive e si lavora bene: questo può e deve diventare un fattore distintivo percepito dall’esterno che esalta la sua competitività - prosegue Bozzi -. Complimenti quindi a chi ha pensato, sostenuto ed avviato questo importante percorso di progettazione condivisa del futuro della Romagna: la direzione è quella giusta, adesso bisogna trasformare le idee in progetti ed i progetti in realizzazioni concrete che rendano la nostra terra sempre più forte ed attrattiva. Su questo le Istituzioni potranno sempre contare su Confindustria Romagna la cui credibilità deriva dall’aver già fatto al proprio interno il percorso per diventare un’unica organizzazione di rappresentanza per le 3 province coinvolte".