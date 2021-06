Confindustria, “International day": le aziende della Romagna si raccontano

"International day. Internazionalizzazione: esperienze, casi di successo, azioni e paesi target. Le aziende della Romagna si raccontano". Questo il titolo dell'evento che si terrà mercoledì 30 giugno, alle ore 16 in live streaming, ed organizzato da Confindustria Romagna e Meta con l'obiettivo di organizzare un'importante occasione di incontro per presentare l'articolata attività che Confindustria Romagna, tramite META, offre alle imprese interessate a sviluppare o consolidare la propria posizione sui mercati internazionali e per conoscere l'attività di internazionalizzazione delle aziende del territorio di diversi settori.



"Oggi - spiega Pierluigi Alessandri Vicepresidente di Confindustria Romagna con delega all'internazionalizzazione - dobbiamo affrontare un nuovo modo di fare internazionalizzazione che richiede capacità di prevedere le tendenze, di adattarsi a cambiamenti continui, di sapere utilizzare tutti i nuovi mezzi a disposizione. Una internazionalizzazione che potremmo definire ibrida e caratterizzata da azioni reali e virtuali, che integrandosi generanno nuovi contatti sui mercati esteri e consolideranno quelli già esistenti. Affrontare tutto questo insieme e non da soli, diventa quindi ancora più importante al fine di acquisire il know how necessario per intraprendere nel modo migliore una crescita ed uno sviluppo in campo internazionale".

"Come evidenziato anche dall'ultima indagine del nostro centro studi sulle prospettive dell'export per il 2021 - spiega il Direttore Generale di Confindustria Romagna Marco Chimenti - il 45% del campione di aziende interpellate si aspetta, nell'anno in corso, un recupero nelle esportazioni ai livelli precedenti la pandemia. Gli imprenditori segnalano sempre più, come fondamentale, la necessità di essere supportati per definire export strategy che possano rispondere ai cambiamenti in atto. L'Associazione vuole dunque porsi come un punto di riferimento quotidiano per gli imprenditori, in grado di accompagnarli nel percorso di crescita competitiva, anche sui mercati esteri. Per farlo, abbiamo affidato al nostro braccio operativo - META - il compito di mettere a punto un'ampia gamma di servizi, attività e progetti per supportare i percorsi di internazionalizzazione delle nostre imprese. Servizi tailor made in grado di soddisfare molteplici esigenze aziendali: primo orientamento per quelle imprese che muovono i primi passi all'estero o che vogliono aprire nuovi mercati di sbocco; accompagnamento e supporto per le aziende interessate a consolidare la propria dimensione internazionale. Un'ampia rosa quindi di attività che non dimentica di prestare attenzione alle "novità" in materia di internazionalizzazione, come ad esempio il filone del digital export".

Dopo i saluti istituzionali del Vicepresidente Confindustria Romagna con delega all'internazionalizzazione Pierluigi Alessandri, del Direttore Generale di Confindustria Romagna Marco Chimenti e della coordinatrice del servizio internazionalizzazione Lara Piraccini, presenteranno la loro esperienza le aziende del Comitato Internazionalizzazione: Gruppo Emicon, Liverani, Gruppo Celli, CMIT Europe, Siboni, Camac, Dino Zoli Group, Deco Industrie, Vici & C. Al termine, Delia Bruno Coordinatrice META e Lara Piraccini interverranno sui servizi META. Modera Roberta Silverio, Giornalista Confindustria Romagna.