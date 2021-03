Confindustria lancia 'Meta', la bussola dei servizi per le imprese romagnole

Una bussola come logo, che rappresenta la direzione per la ripresa e il rilancio e si rivolge a imprese di ogni dimensione e settore, associate o meno al sistema confindustriale

L’emergenza sanitaria ha accelerato i cambiamenti già in corso, ridisegnando le esigenze delle imprese, e con esse sono cambiati anche i servizi a supporto dell’attività aziendale. Per questo le società di servizi di Confindustria Romagna hanno riorganizzato la propria offerta su tutto il territorio romagnolo, riunendola sotto il nuovo brand Meta: una bussola come logo, che rappresenta la direzione per la ripresa e il rilancio e si rivolge a imprese di ogni dimensione e settore, associate o meno al sistema confindustriale.

“Accanto a pilastri come il servizio paghe e sicurezza sono nate nuove proposte - spiega la coordinatrice di Meta, Delia Bruno (nella foto) - a partire dal servizio di talent management, per gestire al meglio la propria organizzazione aziendale, e innovation manager, per guidare le imprese nella rivoluzione digitale e prepararle alle nuove sfide imposte dalla distanza”.

“Si tratta in fondo del più grande impegno istituzionale che potremmo mettere in campo: – dichiara Marco Chimenti, direttore generale di Confindustria Romagna e amministratore delegato delle società di sistema - aiutare le imprese a vincere sul mercato, in una visione di Confindustria al passo con tempi che cambiano velocemente”.

L’ampio ventaglio di servizi – privacy, internazionalizzazione, ambiente, finanza, e tanti altri – sarà presentato giovedì 18 marzo sul nuovo canale YouTube, in diretta streaming alle 15, dai professionisti e dagli imprenditori che già hanno scelto Meta. Per informazioni: marketing@confindustriaromagna.it - 0543727701.