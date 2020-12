Confindustria Romagna, incontro con gli esperti per parlare di giovani e startup

Un’importante occasione di incontro tra imprenditori, potenziali mentori/business angels, investitori e consulenti, per comprendere realmente il mondo delle startup in Romagna e conoscere i vantaggi dell'Open Innovation. Questo l’obiettivo con cui la Commissione Industria e Startup del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna, ha organizzato l’evento “Industria e Startup”, che si terrà in videoconferenza mercoledì alle 17.

Interverranno Sauro Passeri, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna; Maurizio Focchi, presidente di Nuove Idee Nuove Imprese; Lino Sbraccia, di Primo Miglio; e Gianluca Gallo, del Team Innovation Scm Group spa. Nel corso dell’evento si presenteranno le startup vincitrici del concorso Nuove Idee Nuove Imprese edizione 2020, la competizione tra idee imprenditoriali innovative formalizzate in un business plan. La partecipazione all’incontro è gratuita. Il link per seguire l’iniziativa sul sito www.ggiromagna.it. Per informazioni è possibile contattare ggiromagna@confindustriaromagna.it o telefonare al numero 0544 210406.