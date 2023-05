Congresso provinciale di Ugl Metalmeccanici: si ricandida Francesco Stavale

Si svolgerà venerdì, nel circolo cittadino di via Isonzo 10 a Forlì, il congresso provinciale di Ugl Metalmeccanici, il sindacato di categoria rappresentato dal segretario uscente Francesco Stavale, che si ricandida. "Presenterò un bilancio dell'attività svolta negli ultimi anni nelle varie aziende del territorio, le più importanti, dimostrando di essere sempre stati a fianco dei lavoratori nelle battaglie per i giusti contratti e per i diritti", dichiara lo stesso Stavale. Nel corso dei lavori del congresso interverrà il segretario nazionale di Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, e il segretario territoriale di Ugl Romagna Filippo Lo Giudice. Parteciperanno i delegati all’organizzazione sindacale, in forte consolidamento e aumento degli iscritti negli ultimi anni, in un settore dove molte aziende sono in crescita ed altre hanno dimostrato di saper resistere alla crisi.