Conoscere i segreti del web marketing: Confartigianato promuove quattro webinar gratuiti

Quattro incontri online gratuiti per conoscere e approfondire “Il Web Marketing per le attività locali”, un percorso promosso da Confartigianato di Forlì con gli esperti di Logicamente Srl rivolto alle aziende associate in partenza giovedì 5 ottobre dalle ore 15. Nei primi tre incontri saranno affrontate le principali criticità incontrate sul web da un'attività che vuole farsi conoscere, adottare una strategia su misura ed efficace, farsi trovare sul web da potenziali clienti e farsi preferire in mezzo alla concorrenza. Alla fine del percorso, sarà concordata una consulenza personalizzata e gratuita per comprendere al meglio le esigenze aziendali.

Come chiariscono i vertici di Confartigianato Forlì, "gli esperti di marketing sono concordi nell’affermare che essere presenti su Google Maps è fondamentale nella gestione della presenza online della propria attività. Le aziende e i professionisti che non curano la propria presenza su Maps perdono l’occasione di farsi trovare da milioni di utenti che lo usano ogni giorno per individuare ciò di cui hanno necessità nelle vicinanze del luogo in cui maturano quello specifico bisogno da soddisfare. Ma non solo, una volta curata la propria presenza su Maps, bisogna valutare quali siano gli altri strumenti per promuoversi online. Spesso i social possono sembrare una facile vetrina per promuoversi, ma se non si conoscono le tecniche più efficaci per gestirli, si rischia di ottenere l’effetto opposto a quello sperato". Obiettivo di Confartigianato "è aiutare le imprese associate a orientarsi al meglio, avvalendosi della competenza dei consulenti di Logicamente Srl, impresa da oltre vent’anni attiva nel settore del Web Marketing e che sin dal debutto dei primi social si occupa di studiarne l’evoluzione e l’utilizzo a scopo professionale". Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la pagina web dedicata https://academy.logicamente.it/webinar-confartigianato/