Conoscere le basi del local web marketing: imprese a lezione di social network

Un incontro formativo gratuito e in presenza e online per conoscere le basi del local web marketing. Confartigianato di Forlì, in collaborazione con gli esperti di Logicamente Srl, organizza giovedì dalle 17.30 nella sala corsi di Confartigianato in viale Oriani 1, un appuntamento dedicato alla conoscenza del web marketing per le piccole attività, per imparare a usare correttamente i social network e le campagne pubblicitarie via internet. I relatori Ugo Cacciaguerra e Massimo Scarpelli illustreranno ai presenti alcune tecniche per ottenere buoni risultati dalla presenza della propria azienda o del proprio profilo professionale nel web.

Se correttamente gestiti i social e le funzionalità di Google possono diventare un ottimo strumento di promozione, per incrementare la propria clientela ed essere maggiormente riconoscibili rispetto ai competitor. Investire su se stessi, creando una propria strategia per differenziarsi dai concorrenti, prestando attenzione all’evoluzione continua di questi strumenti di comunicazione, aperti e flessibili ai cambiamenti, consentirà all’imprenditore di promuoversi con efficacia. Chiariscono i vertici di Confartigianato Forlì “durante l’Assemblea Generale di SMEunited, a Parigi, è stata ribadita l’importanza di investire e sviluppare le competenze necessarie per consentire alle imprese di adattarsi, implementare nuove tecnologie e innovare. Con questo spirito, vogliamo offrire ai nostri associati l’occasione di conoscere e approfondire il web marketing.”

Un momento pensato per dare l’opportunità a imprenditori e professionisti di avvicinarsi a questi temi, ascoltando l’esperienza di chi quotidianamente accompagna le aziende nella gestione della propria presenza online e chiarendo eventuali dubbi nel confronto con gli esperti. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo www.logicamente.it/confartigianato/