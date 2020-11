Consegne a domicilio, riders e contratti: "Vanno inquadrati come lavoratori dipendenti"

Importanti sviluppi negli ultimi giorni sulla vicenda riders e contratti. Sono stati diverse le mobilitazioni organizzate dalle lavoratrici e dai lavoratori sul tutto il territorio nazionale, per ultimo lo sciopero del 31 ottobre, per chiedere maggiori diritti e tutele e per manifestare contro il contratto “truffa” sottoscritto da sindacati di comodo e Assodelivery a cui tutti i ciclofattorini hanno dovuto aderire a partire dal 3 novembre. Ora qualcosa sta cambiando: qualche giorno fa la piattaforma Just Eat ha annunciato che entro il 2021 tutti i suoi riders verranno inquadrati come lavoratori dipendenti e, a tale affermazione, è seguita l’uscita di Just Eat dall’associazione Assodelivery.

"L’agenzia per il lavoro Lavoropiù di Bologna, inoltre, sta portando avanti un progetto di assunzione di riders con contratto a tempo determinato part-time applicando il contratto nazionale del commercio che garantirà al lavoratore la stessa paga, indipendentemente dal numero delle consegne effettuate - rende noto la Cgil -. Questi sono segnali importanti di un’inversione di marcia che conferma quello che stiamo affermando da lungo tempo, i riders devono essere inquadrati come lavoratori dipendenti e non come autonomi, tanto meno pagati a cottimo".

Filcams, Filt e Nidil chiedono "l’applicazione delle tutele previste dalla contrattazione collettiva nazionale della logistica e trasporto merci quali tredicesima mensilità, ferie pagate, malattia retribuita, maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festivo; un orario minimo garantito settimanale e veri diritti sindacali a partire dalla rappresentanza. Anche a Forlì sono presenti molti riders di cui la maggior parte collegati alla piattaforma Deliveroo con cui sarà fondamentale intraprendere un percorso di tutela e rappresentanza".

"Prevediamo che nei prossimi mesi si determineranno importanti cambiamenti nel settore - viene evidenziato -. Il Ministero ha nuovamente convocato le parti per riaprire un tavolo di discussione e ora più che mai è fondamentale il contributo dei lavoratori. E’ importante stabilire un dialogo con i lavoratori operanti sul nostro territorio per mettere a confronto necessità e idee, è per questo che lanciamo l’invito alle lavoratrici e ai lavoratori del settore di rivolgersi nelle nostre sedi". Questi i contatti: fo.filcams@er.cgil.it, fo.filt@er.cgil.it e fo.nidil@er.cgil.it.