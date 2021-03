Continua il tour della giunta Zattini nelle imprese del territorio: "Forlì è ancora sinonimo di eccellenze"

Continua il tour della giunta Zattini nelle imprese del territorio. Il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore alle imprese, Paola Casara, accompagnati dal Coordinatore sede Forlì-Cesena di Confindustria Romagna, Massimo Ferrante, hanno fatto visita alla Dino Zoli Group, alla Gencom e alla Er Lux. "L’unicità di questa iniziativa risiede nella volontà dell’amministrazione comunale di proporsi e mettersi al servizio di chi fa impresa. Non viceversa - hanno ricordato il Zattini e Casara - la grande sfida di questo Paese è quella della burocrazia e dei suoi rivoli che disincentivano le idee e la progettualità. Anche su questo fronte, il cambio di passo è necessario se non si vuole strozzare la virtuosità dell’imprenditore e la crescita dei territori".

Dino Zoli Group, che si compone di Dino Zoli Textile, nata nel 1972 e vocata alla produzione di tessuti per imbottiti, e di DZ Engineering, si contraddistingue per la realizzazione di sistemi di illuminazione nell’ambito di internazionali eventi sportivi, tra cui la Formula 1. Ma non solo. Il Gruppo, grazie allo spirito mecenate del suo proprietario e dei figli Marco e Monica, custodisce un cenacolo artistico che non ha eguali nel territorio di Forlì. È la Fondazione il cuore pulsante delle attività culturali dell’intero gruppo imprenditoriale che, grazie all’allestimento e alla promozione di mostre d’arte di altissima qualità, ha saputo diffondere nel corso del tempo l’immagine e la storia della Romagna nel mondo. La vocazione sociale della realtà “Dino Zoli” si traduce, infine, nel suo impegno con le scuole e il mondo del volontariato, tra cui la Pubblica Assistenza Città di Forlì, lo Ior, il Comitato contro la fame nel mondo per citarne alcuni.



E.R. Lux è nata nel 1996 grazie allo spirito imprenditoriale del suo titolare, Emanuele Rinieri: con l’apertura nel 2011 della nuova sede, frutto di un investimento importante e un progetto avveniristico, l’azienda ha di fatto spiccato il volo verso un processo di crescita che ne ha consolidato il ruolo e le competenze in soluzioni energetiche legate all’impiantistica e alle soluzioni sui vari campi di applicazione. Gencom studia e realizza soluzioni e servizi di consulenza ICT, analisi della rete e delle infrastrutture, digitalizzazione dei processi aziendali per tutte le organizzazioni che desiderino beneficiare dell’innovazione tecnologica a supporto del proprio business. L’azienda, nata nel 2001 da un'idea di Davide Fiumi, dal 2019 è entrata a far parte di Var Group e oggi conta un team di oltre 40 persone.