Continua il tour della giunta Zattini nelle imprese del territorio: "Ripartenza, facciamo squadra"

Prosegue, con la collaborazione delle associazioni di categoria, il tour delle imprese inaugurato nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale che ha condotto il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore alle attività produttive, Paola Casara, alla scoperta di alcune tra le più significative aziende cooperative del territorio forlivese. Accompagnati dal presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, e dalla responsabile provinciale del settore Produzione e Servizi, Simona Benedetti, il sindaco Zattini e l'assessore Casara hanno fatto visita all'azienda Elettronsea, venendo accolti dal presidente Marcello Molinari e dal vicepresidente, Manuel Celli.

Altra tappa Idrotermica Coop, diretta dal presidente Michele Gardella. "Come sempre ringrazio prima di tutto gli uomini e le donne di queste importanti aziende di Forlì, che contribuiscono ogni giorno con le proprie competenze alla crescita del nostro territorio - le parole di Zattini -. Il ruolo di un buon amministratore è quello di mettersi al servizio di chi fa impresa, intercettandone le esigenze e incentivandone la progettualità. Se vogliamo cogliere con coraggio le nuove sfide di questo Paese, dobbiamo ragionare in una prospettiva d’insieme, incentivando gli investimenti a livello locale e facendo squadra con il mondo delle imprese. È infatti nello spirito imprenditoriale dei nostri territori, che si cela la garanzia della ripartenza".

"Ringraziamo le istituzioni cittadine per l’attenzione dimostrata nei confronti delle cooperative - sono le parole di Mazzotti -. L’obiettivo comune è quello di costituire sinergie positive per lo sviluppo del territorio. In particolare c’è stata una forte convergenza sulla necessità di avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese, favorendo l’incontro e la domanda di lavoro attraverso percorsi mirati a formare manodopera altamente specializzata per distretti in crescita, come quello della nautica e per accompagnare l'innovazione tecnologica".