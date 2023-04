Continua l’impegno della Camera della Romagna per la trasformazione digitale

Prende avvio l’edizione 2023-2024 di “Eccellenze in Digitale” organizzata dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con Unioncamere nazionale, per sostenere la formazione di imprenditori, lavoratori, liberi professionisti, tirocinanti e persone in cerca di occupazione e, da quest’anno anche lavoratori pubblici, per accrescere le loro competenze digitali, con un focus particolare sui temi più attuali quali, ad esempio, la cybersecurity. Solo nell’edizione 2021-2022, si sono registrate più di mille presenze a fronte di 18 webinar organizzati nei territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Il primo webinar della nuova edizione, di introduzione alla helpfulness delle risorse digitali, per sviluppare competenze digitali e strumenti per l’assessment e per il supporto alla digitalizzazione, dal titolo L'importanza di rimanere competitivi in digitale, si terrà martedì 18 aprile dalle 10.30 alle 12.30 (l’accesso è aperto a tutti, ma occorre iscrizione online, al link: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_jwgBuNYBTRSMipPypsBPDQ). Se la precedente edizione del progetto Eccellenze in digitale ha aiutato le imprese ad affrontare la pandemia utilizzando le tecnologie, la nuova edizione vuole fornire strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo in una visione di medio e lungo periodo.

Scopo degli incontri formativi, che si succederanno per tutto il 2023 e agli inizi del 2024, quindi, è fornire le competenze specifiche affinché l’uso corretto degli strumenti digitali supporti il sistema economico locale a restare competitivo, con particolare attenzione anche alla sicurezza e al contenimento dei costi. Il programma è inserito all’interno dell’attività camerale di digitalizzazione dei Punti Impresa Digitale - Pid. La formazione di Eccellenze in Digitale è uno dei numerosi servizi del Pid della Camera di commercio della Romagna, dai servizi di orientamento verso strutture e soggetti qualificati a cui le imprese possono rivolgersi per attività di consulenza e formazione specifiche sui temi dell' Industria 4.0, ai servizi di assessment per valutare il livello di digitalizzazione interno all’impresa (Selfi4.0 e Zoom4.0), grazie anche al supporto di una rete di networking nazionale (link diretto https://www.romagna.camcom.it/pid-punto-impresa-digitale.htm?ID_D=226) Da anni, Unioncamere e le Camere di commercio investono nello sviluppo di competenze che consentano alle micro, piccole e medie imprese di rimanere aggiornate e per questo già dal 2013 hanno avviato la partnership con Google per la sensibilizzazione, l’istruzione e il potenziamento della presenza online. Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito della camera di commercio alla sezione Eccellenze in digitale 2022-2024

Prossimi eventi in programma:

Presidiare il mercato online e offline: una panoramica degli strumenti web e delle strategie da offline a online e viceversa

martedì 11 maggio | h 10.30-12.30

Il Sito web fondamenti per la creazione di un sito: Landing page

mercoledì 25 maggio | h 10.30-12.30