Continua la protesta deli addetti alle consegne di elettrodomestici: si attende l'arrivo dei bonifici

Dopo più di ventiquattro ore di presidio i lavoratori della sede forlivese del Gruppo Fenix, che si occupa di consegne, hanno ottenuto l’attenzione dell’amministratore delegato dell’azienda e del committente Unieuro. La maggior parte dei lavoratori del magazzino di via Borelli, e alcuni ex dipendenti, si sono rivolti a Luigi Montesano, segretario Filt Cgil di Forlì, per chiedere tutele sul posto di lavoro e il riconoscimento economico da parte del Gruppo.

"Dipendenti ed ex dipendenti hanno segnalato ferie forzate e non pagate, Tfr non pagati e straordinari ricorrenti e non sempre retribuiti, nonché mancanza di sicurezza nell’ambiente di lavoro e scarsità di benzina nei serbatoi dei camion per le consegne, mancanza a cui devono sopperire gli stessi lavoratori, senza avere un rimborso da parte dell’azienda", argomenta Montesano. Giovedì mattina i lavoratori e la Cgil di Forlì sono riusciti a bloccare la partenza dei camion per le consegne e a sospendere temporaneamente gli ordini in arrivo dal committente.

"Il presidio sarà smantellato quando le persone riceveranno i bonifici con la somma che gli spetta, questo dovrebbe accadere già entro sera al più tardi venerdì - argomenta il segretario generale della Cgil, Maria Giorgini -. Lunedì Filt Cgil si incontrerà con il prefetto Antonio Corona e Gruppo Fenix, se le cose non migliorano il presidio sarà rispristinato. Nel frattempo è stato richiesto un intervento del servizio di Medicina del Lavoro per verificare il rispetto delle norme di sicurezza". Conclude Giorgini: "Nel territorio forlivese un cantiere in queste condizioni non lo vogliamo vedere, dobbiamo fare di tutto per dare i diritti a questi lavoratori e applicare il Contratto Collettivo Nazionale della categoria. Servono sicurezza e tutele economiche".