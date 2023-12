Contratti commercio e turismo, i sindacati proclamano lo sciopero. La replica: "No a strumentalizzazioni"

"I dipendenti del settore del terziario e del turismo sono ancora in attesa del rinnovo del contratto". Venerdì sarà sciopero per più di 5 milioni persone. "I dipendenti del terziario, del turismo e dei servizi incroceranno le braccia per un intero turno per denunciare i mancati rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro - si legge in una nota firmata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil -. Per alcuni comparti il ritardo si protrae da 5 anni ormai.

"Un fatto gravissimo, che va ad alimentare il fenomeno del lavoro povero, con buste paga da fame per oltre 111mila persone impiegate nei settori terziario, turismo e servizi, se guardiamo ai numeri della provincia di Forlì-Cesena - attaccano i sindacati -. Lo sciopero interesserà i settori Terziario, Distribuzione e Servizi, della Distribuzione Moderna Organizzata, della Distribuzione Cooperativa, e del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei pubblici esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale, delle Agenzie di Viaggio e delle Aziende Termali; i dipendenti di questi settori stanno attendendo il rinnovo del contratto in media da tre anni".

"Un ritardo insostenibile e ingiusto, un contesto di precarietà in cui i prezzi dei beni salgono ma i salari no. Mentre i settori del terziario e del turismo registrano una ripresa e un aumento dei fatturati, il potere di acquisto dei lavoratori e lavoratrici del settore continua a diminuire. Venerdì è stato proclamato uno sciopero per l’intero turno, per denunciare lo stallo delle trattative e chiedere a gran voce alle parti datoriali l’avanzamento del confronto e il rinnovo del contratto. Servono aumenti di salario che vadano a sopperire all’inflazione e all’aumento del costo di vita. Milioni di persone si recano ogni giorno al lavoro nonostante il mancato aggiornamento della parte normativa dei contratti che dovrebbero tutelarli. Questa situazione è inaccettabile."

"Invitiamo tutte le lavoratrici e i tutti i lavoratori dei settori interessati ad aderire allo sciopero, rimanendo a casa il 22 dicembre per dare un chiaro segnale alle controparti datoriali. Vogliamo il rinnovo e lo vogliamo ora. La mobilitazione non si ferma qui: chi desidera partecipare alla manifestazione che si terrà a Milano venerdì può contattare le sedi territoriali di Cgil, Cisl e Uil e prenotare il posto sui pullman che sono stati organizzati".

La replica

Confcommercio e Confesercenti rigettano le motivazioni poste. "Siamo disponibili al confronto immediato, ma senza alcuna condizione nella discussione". E chiariscono: "I Contratti nazionali del Terziario sottoscritti da Confcommercio e Confesercenti sono scaduti alla fine del 2019 e si sono riavviate le trattative per i loro rinnovi all’inizio del 2020, ma la pandemia ha bloccato tutto. A metà del 2021 si è tentato di riavviare i negoziati ma, complice in questo caso l’impennata inflattiva energetica, era complicato arrivare ad una chiusura contrattuale alla fine del 2022. In tal modo le parti sottoscrissero un anno fa, il 12 dicembre 2022, un accordo ponte sulla parte economica, riconoscendo 350 euro di una tantum per ogni lavoratore al quarto livello e, sempre per il quarto livello, 30 euro al mese da aprile 2023 come acconto sul rinnovo, tralasciando momentaneamente la parte normativa".

"Parte normativa, tuttavia, che si è sempre dichiarato da parte datoriale di dover rivedere, nel quadro di un negoziato complessivo, che vedesse un approccio improntato anche ad un recupero di produttività – misurabile come differenziale tra ore retribuite e ore lavorate – attraverso la revisione, la riscrittura, di parti del CCNL concordate in determinati periodi ed a certe condizioni, parzialmente non più esistenti. Del resto, per aziende labour intensive come quelle del Terziario, è sempre più vitale, anche in riferimento alle richieste del mercato, avere elementi di flessibilità e di stagionalità", viene aggiunto.

"Il confronto pertanto si è protratto per tutto il 2023 attraverso un intenso lavoro di commissioni tecniche che hanno prodotto significativi avanzamenti su temi importanti per entrambe le parti. Quando si è però giunti alla necessità di stringere il negoziato, a fronte della disponibilità di riconoscere incrementi salariali in linea con l’inflazione, ma a condizioni di piena sostenibilità per le imprese, si è registrata una totale indisponibilità ad affrontare un confronto a tutto tondo e interrompendo ogni incontro di lavoro a partire dall’inizio del mese di settembre, per giungere alla proclamazione dello sciopero indetto per il prossimo 22 dicembre, adducendo motivazioni, alcune delle quali, totalmente strumentali e prive di fondamento come quella riguardante l’abolizione della 14^ mensilità", proseguono le associazioni.

"Ancora i giorni scorsi, precisamente l’11 dicembre, abbiamo inoltrato alle organizzazioni sindacali una proposta di incontro a partire dal pomeriggio del 14 dicembre finalizzato “ad una rapida e proficua conclusione della vertenza per il rinnovo dei contratti Terziario”, attraverso una trattativa ad oltranza. A mercoledì abbiamo però ricevuto un riscontro da parte delle sigle sindacali, che subordina la possibilità dello svolgimento dell’incontro alla rimozione di c.d. “pregiudiziali” concernenti una variegata tipologia di istituti contrattuali, tra cui quelli sopra citati, come la 14esima mensilità, accompagnata alla richiesta di riconoscimento dei dovuti aumenti salariali. Poiché da parte nostra non sono mai state poste pregiudiziali, ma esigenze di un confronto complessivo su tutto il corpo del contratto per inserire correttivi aventi come obiettivo la crescita della produttività, nonché l’innovazione di alcuni istituti ormai obsoleti e quindi sia della competitività delle nostre imprese, che della occupabilità dei lavoratori del settore, si è ritenuto di non poter accettare di condizionare un confronto alla presenza o assenza di determinate materie. Per questo, ribadiamo pubblicamente la disponibilità al confronto immediato, ma senza alcuna condizione nella discussione e rigettiamo le motivazioni poste strumentalmente a sostegno dello sciopero del 22 dicembre".