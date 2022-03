Accordo integrativo per un'azienda in appalto alla Bonfiglioli: aumentano di centinaia di euro gli stipendi dei lavoratori

E’ stato approvato tramite referendum tra i lavoratori un’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto aziendale alla Pieffeci di Forlì. La Pieffeci, azienda di Torino che opera con un sito produttivo all'interno della Bonfiglioli Riduttori di Forlì, ha in appalto la verniciatura e la spedizione dei riduttori, occupando al momento oltre 70 lavoratori. L’accordo, firmato dalla direzione aziendale assistita da Unindustria da una parte e da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, oltre che dalla Rsu aziendale dall'altra, ha una durata triennale (2022-2024) e prevede un’erogazione complessiva di 1500 euro nel 2022, 1530 nel 2023, 1600 per il 2024, con un incremento a regime di 450 euro rispetto al precedente contratto.

Importanti sono anche gli impegni, previsti nell’accordo, a una pianificazione ed interventi comuni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a fornire trimestralmente alla RSU tutti i dati relativi al premio di risultato e a incontri semestrali, per verificare l'andamento aziendale. "Come Fiom-Cgil riteniamo importante la firma di un accordo che innanzitutto da risposte economiche ai lavoratori, che dall’inizio di quest’anno si sono visti aumentare senza controllo le bollette delle utenze domestiche, in attesa di un intervento governativo che ponga un freno a una situazione che rischia di diventare insostenibile dal punto di vista sociale", spiega il segretario generale Giovanni Cotugno.