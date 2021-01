Contributi a fondo perduto: al via il bando comunale a sostegno delle attività commerciali

Sarà consultabile e scaricabile già da sabato, sul sito del Comune di Forlì, il bando promosso dall’assessorato alle imprese per l’erogazione di contributi a fondo perduto a piccole e medie attività prevalentemente commerciali della città che hanno subito perdite evidenti a causa del Covid. L'amministrazione ha infatti deciso di supportarle attraverso contributi specifici, mettendo a disposizione risorse proprie per 600mila euro.

"Il bando resterà in vigore fino al prossimo 31 gennaio ed è stato costruito, in tempi rapidissimi dai nostri preziosi uffici, per fare in modo che i richiedenti possano inoltrare la domanda di erogazione del contributo con modalità semplici, rapide ed intuitive, inviando una mail con posta elettronica certificata agli uffici comunali", spiega l'assessore alle attività produttive, Paola Casara.

"Con questo avviso - evidenzia -. siamo voluti intervenire in aiuto di quelle attività che hanno subito una perdita di fatturato in seguito alla pandemia e che, per varie ragioni, sono state escluse dalle recenti manovre di ristoro dello Stato e della Regione Emilia Romagna. Benché ci accompagni la consapevolezza di non aver deliberato una misura risolutiva per far fronte alla crisi del commercio causata dal Covid, riteniamo che con questo bando si possa dare comunque un po' di sollievo a chi si ritrova in condizioni di attestata sofferenza economica a causa del virus".