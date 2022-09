Contributi per l’affitto 2022, aiuti per le famiglie: invio delle domande entro il 21 ottobre, le informazioni utili

È aperto il Bando Regionale 2022, per la concessione di contributi affitto, per il pagamento di canoni di locazione ad uso abitativo. Si tratta di un’importante misura, volta ad aiutare le famiglie che vivono in case in affitto, con contratti di locazione del mercato privato. Le domande potranno essere inviate entro le ore 12 di venerdì 21 ottobre 2022. Il bando è pensato per i nuclei familiari con Isee tra 0 euro e 17.154,00 euro (Graduatoria 1) e per famiglie con Isee fino a 35.000 Euro e con calo di reddito Irpef superiore al 25% tra il 2021 e il 2022 (Graduatoria 2). Gli assegnatari di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica possono partecipare solamente al bando per la graduatoria 2.

Il contributo massimo erogabile ad ogni nucleo familiare è pari a 3 mensilità del canone d'affitto per un importo massimo di 1.500 euro, un aiuto concreto per le famiglie, in particolare in questo periodo caratterizzato dall’inflazione e caro bollette. Per presentare domanda sono richiesti: la cittadinanza italiana, la cittadinanza di un paese dell’Unione Europea, il permesso di soggiorno di almeno un anno oppure il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; la titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo; la residenza, dimora oppure il domicilio nell’alloggio oggetto del contratto di locazione.

Le domande verranno inviate attraverso la nuova piattaforma web della Regione Emilia-Romagna. Gli uffici Caaf Teorema di Forlì (Via Pelacano 7) sono a disposizione per assistere le persone che intendono presentare domanda. Per appuntamenti e informazioni 0543 453 311 - 0543 453 711 – 0543 453327