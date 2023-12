Convegno sulle novità fiscali per il mondo dell'agricoltura: presente anche il ministro Lollobrigida

Ci saranno anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo al convegno annuale sulle “Novità Economico - Fiscali 2024”, organizzata da ConsulenzaAgricola.it, con il patrocinio della Fondazione Gian Paolo Tosoni. Il convegno, giunto alla sua 31esima edizione, si tiene mercoledì dalle 9 alle 16.30, al Centro Congressi Hotel Dante di Cervia e in collegamento streaming. “Per quest’anno così particolare per gli accadimenti successi, al centro dell’attenzione abbiamo creduto fosse importante tenere due aspetti molto significativi – spiega il fondatore di ConsulenzaAgricola.it, Luciano Mattarelli -. Il primo pensiero è stato decidere di raccogliere e devolvere una somma a chi è stato colpito dall’alluvione dello scorso 16 maggio, il secondo avere tra i nostri relatori, Francesco Lollobrigida e Maurizio Leo, a testimonianza dell’importanza delle nostre attività e dell’attenzione che hanno per il nostro territorio”.

L’iniziativa si svolgerà, in presenza e da remoto, avremo oltre 400 partecipanti in sala - e più di 300 collegati in streaming. Prima di entrare nel vivo dei lavori ci sarà la presentazione della Fondazione “Gian Paolo Tosoni”, da parte del Presidente, Gianni Allegretti e un momento molto significativo e sociale, con la consegna di una donazione al progetto “Storie di Romagna”, dell’associazione Forlivese “Un’altra storia Aps”, rappresentata dalla Presidente, Valentina Vimari. “Una raccolta fondi iniziata a giugno 2023 – spiega Valentina Vimari – a favore delle persone e dei giovani colpiti dall’alluvione. Siamo onorati che la Fondazione Tosoni e ConsulenzaAgricola.it abbiamo deciso di destinare questa somma che impiegheremo e destineremo per azioni educative e di sostegno psicologico, rivolte ai giovani, alle famiglie e alle persone bisognose, attraverso la realizzazione di incontri con le scuole, di ogni grado ed indirizzo (scientifico, umanistico, tecnico, agricolo e amministrativo). Un’attività a fini formativi che stimoli e aiuti i giovani a capire l’importanza della resilienza e quanto si può trasformare, da un’esperienza negativa, in elementi di crescita e superamento delle difficoltà. Per dare loro speranza e coraggio per continuare a costruire”.

I lavori della giornata formativa saranno poi aperti dal Prof. Stefano Zamagni, che parlerà del capitalismo cibernetico sul settore agricolo, seguirà l’intervento del Ministro Lollobrigida, che fornirà le novità in materia di agricoltura e concluderà la mattinata, il Vice Ministro Leo, con una relazione sulla riforma fiscale. “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questi risultati – aggiunge Luciano Mattarelli - pensando soprattutto che anche, poco meno di un anno fa, a gennaio 2022, ci eravamo riuniti per un convegno su temi comuni di attualità, vicini agli approfondimenti di questo convegno di fine anno. La formazione e l'informazione sono basilari, sempre, tanto più in questo periodo difficile per le tante crisi e criticità in corso e in cui si è subissati di notizie a volte dalla dubbia fonte e dubbia attendibilità. Su questo fronte noi vogliamo essere un faro di credibilità e certezze".

Fra i relatori dell’iniziativa, da citare anche Angelo Frascarelli (Ex Presidente ISMEA e Professore associato, Università di Perugia), Vanni Fusconi (Avvocato Tributarista, Ufficio Studi ConsulenzaAgricola.it), Alessandra Caputo (Dottoressa Commercialista, Studio Associato Tosoni) e Gabriele Chiodini (Agronomo e Ricercatore presso l’Università di Perugia). L’intervento conclusivo della giornata, sarà affidato a Luciano Mattarelli, Direttore Responsabile di ConsulenzaAgricola.it.