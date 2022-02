Coopstartup sbarca su TikTok con l'attore forlivese Luigi Navarra

Coopstartup Romagna, il bando per la promozione di nuove cooperative nel territorio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, sbarca su TikTok. La campagna prevede la realizzazione di una serie di 10 video da circa un minuto, che racconta in maniera agile e divertente le caratteristiche di una startup cooperativa e come presentare il proprio progetto. Protagonista è il giovane attore forlivese Luigi Navarra, noto al pubblico del grande schermo per la partecipazione al film “Solo cose belle”, uscito in tutte le sale nel 2019. La produzione, coordinata dall’ufficio comunicazione di Legacoop Romagna, è affidata alla agenzia Tiresia di Forlì, che si è classificata come uno dei progetti vincitori dell’ultima edizione di Coopstartup Romagna. Regia e montaggio sono di Noemi Giugliano e Marco Mulana.

Nelle prime quattro edizioni Coopstartup ha distribuito circa 200mila euro per la costituzione di nuove cooperative in Romagna. La quinta stagione mette in palio 48mila euro di contributi a fondo perduto da suddividere tra 4 gruppi vincitori, oltre a numerosi servizi gratuiti per le startup vincitrici. Le iscrizioni sono aperte, senza limiti di età, a tutti coloro che hanno un’idea imprenditoriale da realizzare in forma cooperativa. Le idee possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici, in particolare quelli considerati dall’agenda 2030 dell’Onu. Per informazioni: www.coopstartup.it/romagna - tel. 342 8166903 (anche Whatsapp).