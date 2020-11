Coronavirus, agenzie di viaggi in crisi: la Regione incrementa i contributi. Confesercenti: "Una buona notizia"

"La decisione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, di aumentare il contributo in favore delle agenzie di viaggio già previsto dal bando pubblicato lo scorso luglio, come richiesto da Assoviaggi, è una notizia positiva in un momento in cui questo settore fa veramente fatica a intravedere prospettive per il futuro". È il commento di Fabio Lucchi – Funzionario Assoviaggi Confesercenti Forlì alla Delibera assunta lunedì dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna, di incremento dei contributi previsti per le aziende del settore dal precedente atto del 13 luglio.

La nuova Delibera prevede di portare da 1.000 a 2.000 euro il contributo a fondo perduto per le agenzie on-line, da 2.000 a 4.000 il contributo in favore delle agenzie con unità locali aperte al pubblico e da 3.000 a 5.000 il contributo per le agenzie iscritte nell’elenco delle “Agenzie sicure” previsto nell’articolo 16 della Legge Regionale 7/2003 dell’Emilia-Romagna. La Delibera prevede, inoltre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo che deve essere compilata, validata e inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione web “Sfinge 2020”, a partire dalle 10 di mercoledì sino alle 13 del 9 novembre.

"Il danno economico che hanno subito e stanno tuttora subendo le agenzie viaggi è gravissimo - afferma Lucchi - e le prospettive sono di un blocco che proseguirà ancora per diversi mesi. Le stesse agenzie hanno sostenuto, nella prima fase, i costi per i rientri dei clienti parcheggiati un po’ ovunque nel mondo; interi mercati, come quello delle gite scolastiche, sono completamente scomparsi. Il settore è esposto economicamente di diverse migliaia di euro e i costi aziendali sono rimasti praticamente gli stessi, per cui il contributo previsto della regione è una piccola boccata di ossigeno in attesa di tempi migliori”.

La misura regionale, tuttavia, non è sufficiente per garantire la sopravvivenza delle imprese e, a livello nazionale, Assoviaggi ha presentato al Presidente Conte, una serie di richieste che comprendono il pagamento entro il 15 novembre del contributo a fondo perduto per tour operator e agenzie di viaggi già stanziato (in relazione alla perdita di fatturato del periodo marzo/luglio) con superamento delle soglie europee del “Temporary Framework”; il rifinanziamento per le perdite di fatturato da agosto a dicembre 2020; l’azzeramento di tasse, imposte e contributi per tutto il 2020 e fino a giugno 2021; ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore fino a giugno 2021; e l’incremento della dotazione del fondo a copertura dei rimborsi ai viaggiatori per i voucher emessi da operatori insolventi o falliti che ad oggi prevede uno stanziamento di solo 5 milioni di euro a fronte di un valore di centinaia di milioni di voucher emessi dagli operatori.

"Sono interventi indispensabili - conclude Lucchi - per evitare la perdita di posti di lavoro altamente qualificati e che alla filiera del turismo venga a mancare un elemento insostituibile penalizzando ulteriormente l’Italia sui mercati internazionali".