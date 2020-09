Corso IFTS: tecnico per la programmazione della produzione e la logistica nelle aziende meccaniche

La figura che si intende formare si occupa della programmazione dell’avanzamento della produzione e dell’organizzazione logistica interna (movimentazioni e magazzini) ed esterna (approvvigionamenti e spedizioni) applicando tecniche e strumenti digitali per il governo dei processi e dell’intera Supply Chain (MES, ERP). Attraverso la raccolta, l’analisi e la rielaborazione di dati e di KPI individua soluzioni di miglioramento dell’organizzazione e dei processi produttivi e logistici. Analizza elementi che impattano negativamente sulla capacità produttiva, interviene con azioni di efficientamento dei magazzini e di gestione e standardizzazione delle procedure. Interagisce con modelli Industria 4.0, conosce strumenti di Business Intelligence e di gestione di magazzini automatici.

A fianco di ASSOFORM, già attuatore di 3 IFTS di stessa specializzazione, l’operazione vede la presenza dell’Istituto di Istruzione Superiore "BARACCA" di Forlì, dell’Università di Bologna Dipartimento di Ingegneria Industriale, della Fondazione ITS Maker (Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging), di Irecoop Emilia-Romagna Soc.Coop. e delle imprese meccaniche costruttrici di macchine e impianti per il comparto dell’agroindustria. I Partner in modo congiunto ed ognuno per la propria specializzazione e competenza collaborano nelle fasi di progettazione, attuazione e valutazione delle attività. Partecipano con propri esperti nella realizzazione dell’operazione contribuendo alla creazione di un network stabile di soggetti impegnati per la crescita e l’innovazione di imprese e territorio.

Sede di svolgimento: Via Ravennate n.959 Cesena

Durata complessiva del percorso: 800 ore a partire dal 30.11.2020 (di cui 500 ore di teoria e 300 ore di stage nelle imprese del territorio).

La partecipazione è gratuita grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna.

Al percorso potranno accedere 20 giovani e adulti, non occupati o occupati che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e della residenza o domicilio in Regione Emilia-Romagna.

Informazioni e iscrizioni al numero 0547 632358, oppure sul sito di Assoform

