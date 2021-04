Tagliatelle, lasagne e zuppa inglese fatte in casa: corso di cucina online con le Mariette

Approda sul web la collaborazione fra Casa Artusi e l'Associazione delle Mariette con un ciclo di appuntamenti nel segno della tradizione. "Il digitale ci permette oggi di continuare a valorizzare non solo la cucina di casa e le buone pratiche domestiche ma la cultura del nostro territorio, una missione condivisa da Casa Artusi e dell’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli - dice Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi - per fissare nel tempo, come ci insegna ancora oggi Artusi, queste storie dal sapore irrinunciabile".

In programma tre appuntamenti, dove ciascuna Marietta sarà protagonista con una propria ricetta, perfezionata nel tempo con continua pratica e buon gusto e, naturalmente, passione. Si parte con il primo appuntamento il 24 aprile alle ore 14:30 con le tagliatelle al ragù della Marietta Nadia, per poi festeggiare simbolicamente l’8 maggio alle 10:30 la festa della mamma con le lasagne della Marietta Corrada, un buon modo per preparare in diretta insieme il pranzo in famiglia del sabato, e, infine, come non poter terminare questo ciclo di incontri il 15 maggio alle ore 14:30 con il dolce iconico romagnolo: la zuppa inglese della Marietta Adele. In dialogo e accanto alle volontarie dell’Associazione delle Mariette, il giovane gastronomo, collaboratore di Casa Artusi, Mattia Fiandaca.

Come partecipare

I partecipanti che desiderano iscriversi possono andare su www.casartusi.it oppure scrivere a info@casartusi.it per ricevere in anticipo tutte le informazioni e l’elenco degli ingredienti necessari per cucinare insieme passo dopo passo l’autentica e personale ricetta della Marietta. Inoltre possono interagire in diretta con domande, curiosità e approfondimenti sulla cultura domestica romagnola, cucinando o ascoltando in casa propria come se fossimo in scuola. Al termine si riceve l’attestato di partecipazione, approfondimenti sulla cultura artusiana e la replica del video per rivedere la diretta ogni volta che si vuole!