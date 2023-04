Confedilizia ospita il corso di formazione per amministratori di condominio

Il 2023 per Confedilizia Forlì-Cesena è l’anno del 90esimo anniversario della fondazione dell'associazione. E per celebrarlo al meglio tra le iniziative programmate, un posto di rilievo è stato riservato alla formazione. In particolare, per quella periodica obbligatoria per amministratori di condominio, la proposta è stata avanzata a livello romagnolo, rivolta anche ai territori di Ravenna e Rimini. "È un onore poter offrire anche quest’anno un corso di 4 lezioni per una durata complessiva di 16 ore, con spazio dedicato anche alla soluzione di casi pratici”, affermano il presidente di Confedilizia Forlì-Cesena, Carlo Caselli, e il vicario Stefano Senzani.

Le lezioni del 14esimo corso di formazione per amministratori di condominio si svolgeranno nella sede di Confedilizia in via Giorgina Saffi 9, e sempre nella sala “Avvocato Veruska Bersani” si terranno gli esami finali. Il corso prenderà il via giovedì 20 aprile, dalle 14 alle 18, con l’incontro su “Bonus ristrutturazione 2023: tipologie di incentivi, tipologie di interventi, destinatari, aspetti fiscali amministrativi”. Il secondo appuntamento del Corso è in programma martedì 9 maggio, dalle 14 alle 18, sulla sicurezza degli edifici con particolare riguardo ai requisiti di staticità. La terza lezione si svolgerà giovedì 11 maggio, dalle 14 alle 18, con la presentazione delle linee guida nazionali, recepite dalla Regione Emilia-Romagna, per la sorveglianza e il controllo della legionellosi. La lezione conclusiva del Corso è fissata per martedì 16 maggio, dalle 14 alle 18, sui Gruppi di Autoconsumo Collettivo, con a seguire gli esami finali.

Nel corso delle varie lezioni, oltre agli argomenti principali sopra elencati, saranno trattati anche vari altri aspetti, tra cui l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore; le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali; i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprietà edilizia. In ognuna delle quattro lezioni, sarà riservato spazio alla soluzione di casi pratici. Per informazioni sul Corso, tra cui la quota di partecipazione prevista, si può scrivere entro martedì 18 aprile alla mail apeforli@gmail.com oppure scrivere Whatsapp o Sms al numero 342.4152188. In occasione della Festa del Condominio, venerdì 29 settembre alle 17 vi sarà la consegna degli attestati a coloro che avranno frequentato il Corso e superato l’esame finale.