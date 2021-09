Diventa Tecnico per la Programmazione della Produzione e la Logistica nelle aziende meccaniche con Assoform Romagna

Il Tecnico per la Programmazione della Produzione e la Logistica nelle aziende Meccaniche è una figura tecnica capace di inserirsi in sistemi produttivi 4.0, caratterizzati da organizzazioni snelle e data driven, per agire, grazie a conoscenze di statistica, di algoritmi di progettazione della matrice prodotto-processo e di Analytics, sintesi di dati per elaborazione di KPI e scenari previsionali, favorendo il passaggio dalla gestione di Big Data alla valorizzazione del dato in chiave smart. Capace inoltre di governare in modo integrato programmazione di produzione e logistica sia interna (movimentazioni e magazzini), che esterna (approvvigionamenti e spedizioni), utilizzando sistemi digitali (MES, MRP, ERP) per pianificare in forma aggregata i fabbisogni di risorse e di capacità, individuare inefficienze, promuovere interventi migliorativi.

A fianco di Assoform, già attuatore di 4 IFTS di stessa specializzazione, l’operazione vede la presenza dell’Istituto di Istruzione Superiore "Baracca" di Forlì, dell’Università di Bologna Dipartimento di Ingegneria Industriale, di Irecoop Emilia-Romagna Soc.Coop. e delle imprese meccaniche costruttrici di macchine e impianti per il comparto dell’agroindustria. I partner in modo congiunto ed ognuno per la propria specializzazione e competenza collaborano nelle fasi di progettazione, attuazione e valutazione delle attività. Partecipano con propri esperti nella realizzazione dell’operazione, contribuendo alla creazione di un network stabile di soggetti impegnati per la crescita e l’innovazione di imprese e territorio.