Costruiscono apparecchiature per odontotecnici per tutto il mondo: l'azienda di famiglia celebra 40 anni

Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessora alle attività produttive Simona Zuccherelli accompagnati da Giovanni Montevecchi, responsabile Cna Area colline Forlivesi, hanno visitato l’azienda “Sirio Dental Division”, specializzata nella progettazione e costruzione di un’ampia gamma di apparecchiature per odontotecnici fin dal 1983. Una realtà imprenditoriale situata a Meldola in Via Accardi 11, spiegano Cavallucci e Zuccherelli, "condotta con esperienza, grande professionalità e competenza dall’ingegner Antonio Zaccarelli, fiancheggiato dalla moglie e dai due figli".

"Ogni apparecchiatura Sirio è progettata e costruita all’interno dell’azienda da tecnici e personale altamente qualificato che realizza, in modo artigianale, componenti personalizzati in base all’esigenza dell’utilizzatore - proseguono gli amministratori -. I prodotti della “Sirio Dental Division” sono apprezzati per l’alto contenuto tecnico, l’affidabilità ed il design accattivante".

Motore dell’azienda il suo fondatore Antonio. "Nei suoi occhi si leggono, ancora oggi, grande passione ed entusiasmo - sottolineano Cavallucci e Zuccherelli -. Ringraziamo lui e la sua famiglia per averci aperto le porte di un mondo incredibile fatto di invenzioni, progetti e prodotti unici nel loro genere che incontrano il favore e l’apprezzamento di clienti in tutto il mondo".