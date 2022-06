Covid e guerra non fermano le sfide di Electrolux: assunzioni e maxi investimenti

Oltre 600 assunzioni e 70 milioni di investimenti in Italia nel 2022 Sono questi alcuni dei dati condivisi dal management di Electrolux, specializzato nel settore degli elettrodomestici, con i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm e delle rsu dei 5 siti produttivi italiani situati a Porcia (Pordenone), Susegana (Treviso), Forlì, Cerreto d’Esi (Ancona) e Solaro (Milano), durante un incontro di aggiornamento tra le parti. Electrolux ha infatti comunicato di aver assunto a tempo indeterminato oltre 600 persone in Italia negli ultimi 15 mesi e previsto investimenti di oltre 70 milioni nel paese nel 2022.

A un anno dalla firma del nuovo Contratto Integrativo aziendale, Electrolux ha condiviso informazioni e dati positivi nonostante il periodo storico particolarmente carico di sfide, in primis a causa della pandemia da Covid19 e della guerra in Ucraina, con tutte le conseguenze macroeconomiche che le accompagnano. Oltre al numero di assunzioni realizzato e agli investimenti previsti, l’incontro ha avuto un altro protagonista, sempre di fondamentale importanza per Electrolux: la sostenibilità.

Sostenibilità che i rappresentanti del Gruppo hanno illustrato attraverso roadmap e obiettivi, alcuni dei quali già raggiunti: tra questi, il calo di quasi il 70% di CO2 emessa per unità prodotta nelle fabbriche italiane (vs 2015), la diminuzione di oltre il 60% del consumo di acqua per unità prodotta (vs 2015), e il recupero del 97% dei rifiuti prodotti nei siti e negli uffici che non vengono quindi conferiti in discarica, grazie al progetto Zero Waste to Landfill. “L’incontro con le parti sindacali è stato un momento importante per il Gruppo, così come per gli oltre 5.600 lavoratori che lo rendono un’eccellenza in Italia. Siamo orgogliosi di poter condividere aggiornamenti positivi in termini di investimenti e assunzioni nonostante le difficoltà che accompagnano un momento storico particolarmente complesso, non solo per l’Italia, ma per l’Europa intera", ha dichiarato Ruben Campagner, HR Country Manager di Electrolux Italia.