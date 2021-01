Covid, i decreti in aiuto all'economia locale: da Rilancio e Ristori oltre 80 milioni per la provincia

Oltre 80 milioni di euro sono arrivati nella provincia di Forlì-Cesena con le misure previste dal Governo e contenute nel decreto Rilancio e decreto Ristori. Nel dettaglio, sono stati erogati 59,14 milioni di euro attraverso il decreto Rilancio, suddivisi in 22.920 pagamenti, mentre dal decreto Ristori gli aiuti ammontano a 21,71 milioni, suddivisi in 6.163 pagamenti. I numeri sono stati forniti dal’Agenzia delle Entrate, che presentato il conteggio di tutte le aree emiliano romagnole. In Emilia Romagna gli aiuti totali ammontano a 879,59 milioni di euro (636,88 dal decreto Rilancio e 242,71 dai Ristori). Nelle province romagnole, sono arrivati 94,86 milioni di aiuti per il territorio riminese (34,64 dai ristori) e 78,24 per il territorio ravennate (23,73 dai ristori).